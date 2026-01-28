Місто в диму, на вулицю виходити краще в масках: яка ситуація в Бродах після атаки ЗС РФ

Через добу після атаки на об'єкт інфраструктури в Бродах Львівської області місто все ще затягнуте димом.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували помірне підвищення концентрації оксиду вуглецю, що не несе загрози здоров'ю мешканців, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, для більшості здорових людей за такого стану повітря немає жодних обмежень. А ось тим, у кого є хронічні захворювання дихальної системи, рекомендується тимчасово обмежити тривалі прогулянки, а виходячи на вулицю — надягати маску.

Також жителям Бродів радять поки що утриматися від провітрювання приміщень і пити щонайменше 30 мілілітрів води на один кілограм маси тіла протягом дня.

Відео дня

Напередодні у зв'язку з надзвичайною ситуацією в місті в мерії зробили заяву про те, що 27 і 28 січня було ухвалено рішення перевести навчальний процес у школах на дистанційку, а в дитсадках створити чергові групи.

Удар по Бродах 27 січня: що відомо

Унаслідок обстрілу ЗС РФ 27 січня зафіксовано приліт в енергооб'єкт у місті Броди Золочівського району Львівської області.

Під атакою ЗС РФ опинився нафтопровід "Дружба", що використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Це перший удар по цьому нафтопроводу на території України.

Унаслідок горіння нафтопродуктів населений пункт затягнуло їдким димом із різким запахом. Влада попросила жителів зачинити вікна та двері й не з'являтися на вулиці без зайвої потреби.

Про поранених або загиблих унаслідок атаки не повідомляли. На ліквідацію пожежі задіяли130 рятувальників і 36 машин спецтехніки.

Кадри гасіння пожежі в Бродах Фото: ДСНС

Тим часом працівники компанії НАК "Нафтогаз України" призупинили всі технологічні процеси.

Нагадаємо, РФ 15 разів била по інфраструктурі "Нафтогазу".