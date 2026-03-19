На нафтопроді "Дружба" у Бродах може бути 80% руйнувань: аналіз супутникових фото, — Texty

Після удару Збройних сил Російської Федерації по станції нафтопроводу "Дружба" у Львівській області у точці влучання супутник зафіксував масштабну пожежу, розповіли аналітики порталу Texty. Не було супутникових фото з наслідками удару, і сьогодні політики Угорщини вимагають відновити роботу підстанції, яка качала російській нафту. Втім, спеціальна технологія допомогла з'ясувати масштаб руйнувань після атаки на резервуар зі 25 тисячами тонн нафти.

У науковому журналі Science Direct з'явилась стаття дослідника Оллі Баллінгера з центру передового просторового аналізу Університетського коледжу Лондона, ідеться у статті порталу. Ці знання використали для лінійної виробничо-диспетчерської станції "Броди" нафтопроводу "Дружба". Як розповіла компанія "Нафтогаз" у грудні 2021 року, через цей "своєрідний нафтовий хаб" російська нафта йшла за кордон і "без цієї станції транзит нафти Україною неможливий". Результат роботи алгоритму показав, що ЛВДС "Броди" справді отримала серйозні пошкодження, підсумували аналітики Texty.

Удар по "Дружбі" — "Нафтогаз" про ЛПДС "Броди"

У матеріалі порталу — два зображення з результатами роботи алгоритму. На одному з них — результати удару РФ 27 січня, коли, зі слів міністра енергетики Дениса Шмигаля, РФ влучила по резервуару з 25 тис. тонн нафти. Фіолетові плями — зони найбільшого пошкодження. Нижня широка пляма розташована на території адміністративних будівель, центральна — над найбільшим резервуаром, в якому максимально могли помістити 75 тис. тонн нафти. Верхня горизонтальна пляма — також зона допоміжних споруд. Як вказано на онлайн-карті, з якої зробили скриншот аналітики, фіолетовий колір відповідає 80% руйнування.

Відео дня

Удар по "Дружбі" — дані про ЛВДС "Броди" після 27 січня 2026 року Фото: Texty.org.ua.

У статті уточнюється, що алгоритм не дає можливості глянути, коли саме з'явились ці плями. Але можна орієнтуватись на те, що раніше не було інформації про серйозні удари на цій ділянці, оскільки нафтопровід працював. Водночас, є дані за січень 2025 року: на старішому зображенні фіолетових плям немає, тобто вони могли з'явитись після удару РФ 27 січня 2026 року.

"Зважаючи на те, що серйозних пожеж на обʼєкті протягом року не було, логічно припустити, що більша частина руйнувань приходиться саме на день атаки 27 січня 2026 року", — наголосили аналітики Texty.

Удар по "Дружбі" — дані про ЛВДС "Броди" до 27 січня 2026 року Фото: Texty.org.ua.

Зауважмо, що стаття, на яку посилаються на аналітичному порталі, з'явилась ще у грудні 2025 року. Завдяки спеціальній обробці мільйонів супутникових фото земної поверхні алгоритм навчився розрізняти ступінь руйнування. Результати по піксельного аналізу викладені у вільний доступ для усіх охочих. Одна з можливостей — обрати дату та обвести потрібну область. Після цього з'являється результат роботи алгоритму: для станції "Броди" показує групу червоних плям на території об'єкта нафтової інфраструктури.

Удар по "Дружбі" — дані про можливий ступінь руйнувань після 27 січня 2026 року Фото: Скриншот

Удар по "Дружбі" — деталі

Зазначимо, в ніч на 27 січня 2026 року ЗС РФ завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні, під час якого, серед іншого, постраждала нафтоперекачувальна станція "Броди" поруч з одноіменним населеним пунктом Львівської області. Внаслідок російської атаки люди не постраждали, але місцевих жителів певний час просили побути вдома через забруднене від пожежі повітря. Згодом компанія "Нафтогаз" підтвердила влучання по нафтопроводу "Дружба", а українська влада повідомила, що станція припинила роботу і більше не качає російську нафту в Угорщину та Словаччину:, оскільки є серйозні руйнування після прильотів засобів ураження ЗС РФ.

Нагадуємо, у березні з'явились заяви політиків Угорщини, які говорили, що не вірять у пошкодження нафтопроводу "Дружба" і вимагали подовження подачі нафти.