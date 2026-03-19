Сіярто звинуватив Україну в атаці на компресорну станцію Турецького потоку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про атаку України на компресорну станцію газопроводу Турецький потік. У Будапешті назвали це спробою енергетичної блокади та закликали припинити удари по інфраструктурі.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто знову звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу Турецький потік, повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у X. За його словами, цей об’єкт є критично важливим для забезпечення постачання природного газу до Угорщини.

"Українці справді перетнули всі межі, розпочавши спробу "повної енергетичної блокади" проти Угорщини, атакувавши ключову компресорну станцію газопроводу "Турецький потік" за допомогою 22 безпілотників", — зазначив міністр закордонних справ Угорщини.

Сіярто попередив, що цей об'єкт є життєво важливим для постачання природного газу до Угорщини.

"Одна справа, що українці тримають нас під нафтовою блокадою, а тепер вони хочуть зробити неможливим і постачання нашого газу", — додав він, закликавши негайно припинити атаки, які загрожують енергетичній безпеці Угорщини.

Міністр Сіярто заявив, що Угорщина залишається основним постачальником газу та електроенергії до України,

