"Пока Украина не даст нефть": Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа Киеву

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о прекращении поставок газа в Украину, пока не будет восстановлен транзит нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба".

Соответствующее заявление он сделал в своем видео на странице в Facebook.

По словам Орбана, на ближайшем заседании правительства Венгрии также будет внесено соответствующее предложение.

"Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а тот объем газа, который останется в Венгрии, будет храниться в Венгрии", — сказал Орбан.

Политик в очередной раз обвиняет Украину в блокировании нефтепровода "Дружба" и ставит новый ультиматум.

"Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии", — подчеркнул премьер-министр.

Также Орбан заявил, что якобы Украина "атакует южный газопровод, который поставляет газ в Венгрию. Поэтому он считает, что в его стране "должны создать резервы, и поэтому мы будем заполнять венгерские газохранилища вместо украинских".

"Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ!" — сказал он.

12 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил лично координировать работу делегации своей страны, которая находилась в Украине по вопросу возобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба". Орбан по телефону давал указания венгерским чиновникам относительно дальнейших переговоров с украинской стороной.

18 марта Виктор Орбан заявил, что о том, что не считает Владимира Путина агрессором. По его словам, вторжение в Украину было ответом на действия Запада. По его словам, 20 лет до этого Украина якобы имела статус "буферной зоны". А потом на Западе решили принимать идею о возможном вступлении в НАТО и Евросоюз.