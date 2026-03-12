Визит в Украину делегации Венгрии: Орбан по телефону дал инструкции по "Дружбе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил лично координировать работу делегации своей страны. Она находится в Украине по вопросу возобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба". Орбан по телефону дал указания венгерским чиновникам относительно дальнейших переговоров с украинской стороной.

Премьер Венгрии Виктор Орбан решил лично контролировать действия венгерской делегации, находящейся в Украине, что можно увидеть на видео, которое Виктор Орбан опубликовал на своей странице в Facebook.

Делегация была направлена в страну для переговоров по скорейшему восстановлению работы нефтепровода "Дружба". Через него в Венгрию поставляется российская нефть.

На обнародованном видео Орбан общается по видеосвязи с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Чепеком, который прибыл в Украину накануне в составе делегации. Во время разговора венгерский премьер дает ему конкретные указания относительно дальнейших действий. Он указывает Чепеку добиться встреч с представителями украинской власти или организовать поездку к месту повреждения нефтепровода.

Відео дня

"На пороге мирового энергетического кризиса президент Зеленский уже не может шантажировать Венгрию своей нефтяной блокадой!", — подписано видео Орбана.

Во время разговора Орбан отметил, что венгерская сторона должна зафиксировать свои попытки договориться с Украиной и урегулировать ситуацию с поставками нефти. Он также посоветовал членам делегации постоянно напоминать о себе украинской стороне и одновременно вести себя вежливо.

Кроме того, премьер Венгрии предложил представителям делегации попробовать договориться о поездке к месту повреждения нефтепровода. По его словам, организовать такой визит можно или в сотрудничестве с украинской стороной, или при содействии дипломатических представительств.

В ответ государственный секретарь Министерства энергетики Габор Чепек отметил, что делегация имеет шанс продвинуться в переговорах. По его словам, в ближайшее время планируются встречи с представителями США и дипломатами Европейского Союза. Во время разговора Орбан также "пошутил", что переговоры можно вести практически со всеми, кроме украинской стороны.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинял Украину в атаках на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". По его словам, этот маршрут имеет критическое значение для поставок газа в Венгрию. Сийярто также заявлял, что перебои с транзитом нефти через "Дружбу" вместе с ударами по "Турецкому потоку" он расценивает как "посягательство на суверенитет" Венгрии.

Ранее мы также информировали, что Будапешт заявил о попытке создать"полную энергетическую блокаду" Венгрии. Венгерская сторона отмечала, что газопровод "Турецкий поток" обеспечивает поставки российского газа в Венгрию и другие страны Центральной Европы, а его возможное повреждение может повлиять на стабильность энергоснабжения в регионе.