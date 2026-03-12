Візит в Україну делегації Угорщини: Орбан телефоном дав інструкції щодо "Дружби"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив особисто координувати роботу делегації своєї країни. Вона перебуває в Україні з питання відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Орбан телефоном дав вказівки угорським чиновникам щодо подальших переговорів з українською стороною.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вирішив особисто контролювати дії угорської делегації, що перебуває в Україні, що можна побачити на відео, яке Віктор Орбан опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Делегація була направлена до країни для переговорів щодо якнайшвидшого відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Через нього до Угорщини постачається російська нафта.

На оприлюдненому відео Орбан спілкується через відеозв’язок із державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Чепеком, який прибув до України напередодні у складі делегації. Під час розмови угорський прем’єр дає йому конкретні вказівки щодо подальших дій. Він вказує Чепеку домогтися зустрічей із представниками української влади або організувати поїздку до місця пошкодження нафтопроводу.

"На порозі світової енергетичної кризи президент Зеленський вже не може шантажувати Угорщину своєю нафтовою блокадою!", — підписано відео Орбана.

Під час розмови Орбан наголосив, що угорська сторона має зафіксувати свої спроби домовитися з Україною та врегулювати ситуацію з постачанням нафти. Він також порадив членам делегації постійно нагадувати про себе українській стороні та водночас поводитися ввічливо.

Крім того, прем’єр Угорщини запропонував представникам делегації спробувати домовитися про поїздку до місця пошкодження нафтопроводу. За його словами, організувати такий візит можна або у співпраці з українською стороною, або за сприяння дипломатичних представництв.

У відповідь державний секретар Міністерства енергетики Габор Чепек зазначив, що делегація має шанс просунутися у переговорах. За його словами, найближчим часом плануються зустрічі з представниками США та дипломатами Європейського Союзу. Під час розмови Орбан також "пожартував", що переговори можна вести практично з усіма, окрім української сторони.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинувачував Україну в атаках на інфраструктуру газопроводу "Турецький потік". За його словами, цей маршрут має критичне значення для постачання газу до Угорщини. Сіярто також заявляв, що перебої з транзитом нафти через "Дружбу" разом із ударами по "Турецькому потоку" він розцінює як "зазіхання на суверенітет" Угорщини.

Раніше ми також інформували, що Будапешт заявив про спробу створити "повну енергетичну блокаду" Угорщини. Угорська сторона наголошувала, що газопровід "Турецьки потік" забезпечує постачання російського газу до Угорщини та інших країн Центральної Європи, А його можливе пошкодження може вплинути на стабільність енергопостачання в регіоні.