"Поки Україна не дасть нафту": Орбан заявив, що Угорщина припиняє постачання газу Києву

Угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив про припинення постачання газу до України, поки не буде відновлений транзит нафти з РФ нафтопроводом "Дружба".

Відповідну заяву він зробив у своєму відео на сторінці у Facebook.

За словами Орбана, на найближчому засіданні уряду Угорщини також буде внесена відповідна пропозиція.

"Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині", — сказав Орбан.

Політик вкотре звинувачує Україну у блокуванні нафтопроводу "Дружба" та ставить новий ультиматум.

"Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини", — підкреслив прем'єр-міністр.

Також Орбан заявив, що нібито Україна "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини. Відтак він вважає, що в його країні "повинні створити резерви, і тому ми будемо заповнювати угорські газосховища замість українських".

"Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, ми збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ!" — сказав він.

12 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив особисто координувати роботу делегації своєї країни, яка перебувала в Україні з питання відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Орбан телефоном давав вказівки угорським чиновникам щодо подальших переговорів з українською стороною.

18 березня Віктор Орбан заявив, що про те, що не вважає Володимира Путіна агресором. За його словами, вторгнення в Україну було відповіддю на дії Захода. За його словами, 20 років до цього Україна нібито мала статус "буферної зони". А згодом на Заході вирішили приймати ідею щодо можливого вступу до НАТО та Євросоюзу.