Вучич поскаржився, Орбан обурений і скликає Раду оборони: у Сербії біля газопроводу знайшли вибухівку

У Сербії біля газопроводу, яким російський природний газ транспортують через Туреччину, Болгарію і Сербію до Угорщини, було виявлено вибуховий пристрій. Влада країни оголосила антитерористичну операцію.

Сербська влада виявила потужний вибуховий пристрій на критично важливому об'єкті газової інфраструктури, що з'єднує Белград і Будапешт. Про це в соцмережах повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Політик поінформував, що про подію йому повідомив президент Сербії Александар Вучич під час телефонної розмови.

У зв'язку з цією ситуацією прем'єр скликав екстрену нараду Ради оборони.

Сам Вучич зазначив, що влада країни буде "безжально розбиратися" з усіма, хто загрожує життєво необхідній інфраструктурі Сербії.

Вучич підтвердив наявність вибухового пристрою, знайденого за кілька сотень метрів від газопроводу неподалік від села Велебіт громади Каніжа. Армія і поліція знайшли два рюкзаки військового зразка з вибухівкою і детонаторами, цитує президента видання Blic.

Правоохоронці прочісують місцевість Фото: з відкритих джерел

Вучич також попередив, що охорону інших важливих енергетичних об'єктів у країні буде посилено. Водночас він заявив, що розслідування вже дало "перші результати", проте деталі не розголошуються в інтересах слідства.

Антитерористична операція в Сербії

Видання інформує, що після виявлення вибухівки вагою приблизно чотири кілограми, села Трешневац, Велебіт і Войвода Зимонич у районі Канижа оточили підрозділи кримінальної та військової поліції, а також спецпризначенці, які перевіряють об'єкти газової інфраструктури та здійснюють вибірковий огляд транспортних засобів із перевіркою документів.

Військова поліція в Сербії Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці здійснюють патрулювання на вертольотах. Також для моніторингу лісосмуг і дренажних каналів використовують безпілотні літальні апарати з термовізійними камерами. Крім того, кінологи зі службовими собаками та інженерні підрозділи з металодетекторами проводять перевірку місцевості.

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про атаку України на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік", назвавши це спробою енергетичної блокади.

Фокус також писав, що угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив про припинення постачань газу в Україну, доки не буде відновлено транзит нафти з РФ нафтопроводом "Дружба".