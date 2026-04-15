"Сигнали більш позитивні для РФ": Зеленський заявив, що Трамп не на боці України

Президент США Дональд Трамп більше публічно підтримує більше Росію, аніж Україну.

Хоча раніше він обіцяв бути нейтральним. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю німецькому ZDF.

"Він від самого початку говорив, що займатиме нейтральну позицію. Це свідчить про те, що він не на моєму боці й не на боці Росії. Але його сигнали іноді є більш позитивними щодо Росії, ніж щодо України. Це факт", — заявив президент України.

За словами українського президента, ефективний тиск на Путіна можливий лише за умови жорсткої позиції США, інакше м’який діалог не змусить Кремль змінити поведінку.

"Якщо Путін справді боїться США, а я вважаю, що це так, то це означає, що є можливість чинити на нього тиск. Але якщо Сполучені Штати цього не роблять, а дипломатично намагаються сидіти на двох стільцях? Тоді, якщо йдеться лише про м’який діалог із Росією, у неї не буде причин боятися", — сказав президент.

Раніше Зеленський звинувачував США у тиску на Україну щодо виведення військ з Донбасу. Зокрема, за його словами, затяжна війна в Ірані буде корисна для Росії і дуже шкідлива для України.

На думку Зеленського, після закінчення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Київ з метою домогтися територіальних поступок для припинення війни. Як відомо, РФ хоче отримати повний контроль над Донбасом і вимагає виведення українських військ із цієї території.

Також Зеленський вкотре пояснив, чому Україна не здаватиме Донбас. Глава держави сказав, що Україна наразі не має достатніх гарантій безпеки, щоб переходити до наступних кроків у мирному процесі. Водночас залишення окупованих територій, зокрема на Донбасі, може створити загрозу подальшого наступу Росії.