Не склонен к переговорам: эксперт рассказал, сколько еще планирует воевать Путин

В РФ уже третий день не могут потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, а прилеты дронов по российским НПЗ стали уже обыденностью.

Однако несмотря на то, что Украина наносит сейчас довольно болезненные удары по российской нефтегазовой промышленности и российских портах, это не склоняет кремлевского лидера Владимира Путина и его окружение к переговорному процессу. Такое мнение в эфирке "Киев24" озвучил политический эксперт и юрист-международник Андрей Смолий.

"Еще раз повторю: ключи к завершению войны лежат именно в Москве и именно в одном президентском кабинете Кремля. Все! Если бы Путин этого захотел, он бы инициировал переговоры хоть сегодня вечером. Но он этого не делает, потому что это не уклладывается в его сценарий", — констатирует гость эфира.

По его словам, Путин считает, что президент США Дональд Трамп — лучшая партия для того, чтобы по состоянию на сейчас вести военную кампанию, а также восстанавливать свои финансовые возможности в рамках послабления санкций.

"Поэтому я свое мнение не меняю, начиная с того, как Трамп вступил на свой второй срок, что, скорее всего, Путин будет воевать до конца срока президента Дональда Трампа, то есть, по крайней мере, до конца 2028-го — начала 2029 года", — прогнозирует Смолий.

Накануне кремлевский диктатор сделал новое заявление об итогах так называемой специальной военной операции. По его словам, победа будет за Россией.

"А то, что победа будет за нами, никто не сомневается, я думаю, что и враг тоже. Да, там просто думают, как это все оформить. Ну посмотрим. Однако боевые действия — это всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а просто будем реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили", — заявил он.

Фредерик Вансина, бельгийский летчик-истребитель и генерал, нынешний начальник штаба Вооруженных сил Бельгии, уверен, что даже если США выведут свои войска из Европы, то Путину все равно не удастся выиграть войну. Но у ЕС есть время подготовиться только благодаря Украине.

"Поэтому в 2030 году мы должны быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают это время для нас. Вот почему мы так сильно их поддерживаем", — заключил Вансина.

Напомним, пока Дональд Трамп критикует НАТО, в Европе обсуждают создание аналога альянса, но уже без США, чтобы быть готовыми к войне без поддержки США.