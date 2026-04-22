Не схильний до переговорів: експерт розповів, скільки ще планує воювати Путін

У РФ уже третій день не можуть загасити пожежу на нафтопереробному заводі в Туапсе, а прильоти дронів по російських НПЗ стали вже буденністю.

Однак незважаючи на те, що Україна завдає зараз доволі болючих ударів по російській нафтогазовій промисловості та російських портах, це не схиляє кремлівського лідера Володимира Путіна та його оточення до переговорного процесу. Таку думку в ефірці "Київ24" озвучив політичний експерт і юрист-міжнародник Андрій Смолій.

"Ще раз повторю: ключі до завершення війни лежать саме в Москві і саме в одному президентському кабінеті Кремля. Все! Якби Путін цього захотів, він би ініціював переговори хоч сьогодні ввечері. Але він цього не робить, бо це не вкладається в його сценарій", — констатує гість ефіру.

За його словами, Путін вважає, що президент США Дональд Трамп — найкраща партія для того, щоб станом на зараз вести військову кампанію, а також відновлювати свої фінансові можливості в рамках послаблення санкцій.

"Тому я свою думку не міняю, починаючи з того, як Трамп вступив на свій другий термін, що, скоріш за все, Путін буде воювати до кінця терміну президента Дональда Трампа, тобто принаймні до кінця 2028-го — початку 2029 року", — прогнозує Смолій.

Напередодні кремлівський диктатор зробив нову заяву про підсумки так званої спеціальної військової операції. За його словами, перемога буде за Росією.

"А те, що перемога буде за нами, ніхто не сумнівається, я думаю, що і ворог теж. Так, там просто думають, як це все оформити. Ну подивимося. Однак бойові дії — це завжди річ надзвичайно складна, небезпечна. Ми знаємо, чим усе закінчиться, але не робитимемо жодних публічних заяв з цього приводу, а просто реалізовуватимемо і прагнутимемо до тих цілей, які ми перед собою поставили", — заявив він.

Фредерік Вансіна, бельгійський льотчик-винищувач і генерал, нинішній начальник штабу Збройних сил Бельгії, впевнений, що навіть якщо США виведуть свої війська з Європи, то Путіну все одно не вдасться виграти війну. Але у ЄС є час підготуватися тільки завдяки Україні.

"Тому у 2030 році ми повинні бути в змозі сказати Володимиру Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи. У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які виграють цей час для нас. Ось чому ми так сильно їх підтримуємо", — підсумував Вансіна.

