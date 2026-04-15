НАТО без США: у Європі розробляють запасний план на випадок відходу Трампа з альянсу, — WSJ

Дональд Трамп допустив можливість виходу США з НАТО. І постійно нападає на Альянс, цього разу ескалація сталася через війну в Ірані, коли союзники відмовилися брати участь в операції "Епічна" лють, розпочатій США та Ізраїлем. І Європі потрібен запасний план.

Резервний план, покликаний забезпечити можливість самооборони Європи з використанням наявних військових структур НАТО в разі виходу США, набирає обертів після отримання підтримки з боку Німеччини, давнього противника підходу "діяти поодинці", пише WSJ.

Офіційні особи, які працюють над планами, які дехто називає "європейським НАТО", прагнуть залучити більше європейців до командно-контрольних функцій альянсу і доповнити американські військові ресурси своїми власними.

Погрози Трампа — навіщо потрібне "європейське НАТО"

За словами учасників, ці плани, що розробляються неофіційно під час паралельних обговорень і за вечерями в рамках Організації Північноатлантичного договору, не будуть конкурувати з нинішнім альянсом. Європейські офіційні особи прагнуть зберегти стримування Росії, оперативну безперервність і ядерний авторитет, навіть якщо Вашингтон виведе війська з Європи або відмовиться захищати її, як погрожував президент Трамп.

План запасного НАТО почали розробляти торік, коли Дональд Трамп погрожував відібрати Гренландію в Данії, членкині НАТО, і зараз набувають нової актуальності на тлі протистояння через відмову Європи підтримати війну Америки в Ірані.

Трамп погрожував Данії та Гренландії, а потім і НАТО Фото: Х / @EricTrump

Що особливо важливо, політичний розворот у Берліні посилює цей імпульс. Протягом десятиліть Німеччина чинила опір закликам Франції до більшої європейської незалежності в питаннях оборони, вважаючи за краще, щоб США залишалися головним гарантом європейської безпеки. Але за канцлера Німеччини Фрідріха Мерца ситуація змінюється через побоювання з приводу надійності США як союзника під час президентства Трампа.

НАТО без США — у чому головна проблема

Проблема в тому, що вся структура НАТО побудована навколо американського лідерства практично на всіх рівнях, від логістики і розвідки до вищого військового командування альянсу.

Трамп хоче кинути НАТО і Європі потрібна альтернатива Фото: Devin Klecan

Європейці зараз намагаються взяти на себе більшу частину цих обов'язків, як і вимагав Дональд Трамп. Альянс "більшою мірою очолять європейці", заявив генеральний секретар Марк Рютте.

Різниця зараз у тому, що європейці роблять кроки за власною ініціативою, через зростаючу ворожість Трампа, а не внаслідок провокацій з боку США. Останніми днями Трамп називав європейських союзників "боягузами", НАТО — "паперовим тигром" і заявляв, що Володимир Путін "теж про це знає".

"Перекладання тягаря зі США на Європу триває і триватиме... у рамках стратегії оборони і національної безпеки США", — заявив президент Фінляндії Александр Стубб, один із лідерів, які беруть участь у цих планах.

І він зазначив, що найважливіше зараз — розуміти, що це відбувається, і "робити це дуже керованим і контрольованим чином, замість того, щоб США просто швидко пішли".

Стубб — один із небагатьох європейських лідерів, які зберегли тісні стосунки з Трампом, і його країна володіє одними з найсильніших збройних сил на континенті та найдовшим кордоном із Росією.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив вийти з НАТО через відмову союзників підтримати його іранську кампанію, заявивши, що цей крок уже "не підлягає перегляду". Будь-який вихід з альянсу потребуватиме схвалення Конгресу, але президент США все ще може вивести війська або ресурси з Європи або відмовити в підтримці, використовуючи свої повноваження головнокомандувача.

Стубб зв'язався з Трампом після його погроз, щоб поінформувати про плани Європи щодо зміцнення власної оборони.

"Основний посил нашим американським друзям полягає в тому, що після всіх цих десятиліть Європі час узяти на себе більше відповідальності за свою власну безпеку та оборону", — сказав він.

Вирішальним політичним каталізатором для Європи стали історичні зміни в Берліні, де розміщена американська ядерна зброя і який довгий час уникав ставити під сумнів роль Америки як гаранта європейської безпеки. Німці та інші європейці побоювалися, що просування європейського лідерства в НАТО може дати США привід скоротити свою роль — результат, якого побоювалися багато європейців.

США були лідером в Альянсі, але це більше неактуально

Проте наприкінці минулого року Мерц почав переглядати цю давню точку зору після того, як дійшов висновку, що Трамп готовий відмовитися від України. За словами людей, знайомих з його поглядами, Мерц був занепокоєний тим, що Трамп плутає поняття жертви і агресора у війні, і що в рамках НАТО більше немає чітких цінностей, що визначають політику США.

Незважаючи на це, німецький лідер не хотів публічно ставити під сумнів альянс, що було б небезпечно, говорили люди. Замість цього європейцям необхідно було б узяти на себе більшу роль. В ідеалі США мали б залишитися в альянсі, але основна частина оборони мала б бути залишена європейцям.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що нинішні дискусії всередині НАТО не завжди прості, але якщо вони приведуть до рішень, це створить можливості для Європи. Він назвав НАТО "незамінною як для Європи, так і для США".

Зміна позиції Німеччини призвела до ширшої згоди серед інших країн, включно з Великою Британією, Францією, Польщею, скандинавськими країнами і Канадою, які тепер розглядають план дій у надзвичайних ситуаціях як коаліцію охочих усередині НАТО.

"Ми вживаємо запобіжних заходів і ведемо неформальні переговори з групою союзників-однодумців і сприятимемо заповненню прогалини всередині НАТО, коли це буде потрібно", — заявила посол Швеції в Німеччині Вероніка Ванд-Даніельссон.

Європейське НАТО — потрібна "ядерна парасолька" і призов до армії

Тепер планування на випадок непередбачених обставин перейшло до розв'язання практичних військових питань: хто керуватиме протиповітряною і протиракетною обороною НАТО, коридорами підкріплення до Польщі та країн Балтії, логістичними мережами і великими регіональними навчаннями, якщо американські офіцери підуть у відставку. За словами офіційних осіб, це залишається найбільшою проблемою.

Офіційні особи кажуть, що відновлення військової повинності є ще одним аспектом, що має вирішальне значення для успіху плану. Багато країн відмовилися від неї після холодної війни.

"Я не збираюся давати поради жодній європейській країні, але з точки зору громадянського виховання, національної ідентичності та національної єдності, ймовірно, немає нічого кращого, ніж обов'язкова військова служба", — сказав Стубб. Фінляндія зберегла військову повинність.

Александр Стубб один із тих, хто виступає за НАТО без США Фото: Офіс президента

Учасники плану хочуть прискорити виробництво життєво важливого обладнання в Європі в галузях, де Європа відстає від США, включно з протичовновою боротьбою, космічними і розвідувальними можливостями, дозаправленням у повітрі і повітряною мобільністю. Офіційні особи вказують на оголошення Німеччиною і Великою Британією минулого місяця про спільний проєкт із розроблення крилатих ракет-невидимок і гіперзвукової зброї як приклад нової ініціативи.

Хоча європейські зусилля знаменують собою фундаментальний переворот у мисленні, реалізація цих амбіцій буде складною. Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил у Європі завжди є американець, і американські офіційні особи заявили, що не мають наміру поступатися цією посадою.

Жоден європейський член НАТО не має достатнього авторитету, щоб замінити США як військового лідера, почасти тому, що тільки США можуть забезпечити загальноконтинентальну ядерну парасольку, яка лежить в основі основоположного принципу альянсу — взаємного стримування силою.

Але перехід уже йде повним ходом. Дедалі більше ключових командних постів НАТО зараз обіймають європейці, і багато великих навчань, які були проведені нещодавно або заплановані на найближчі місяці, будуть проводитися європейськими силами — особливо в скандинавському регіоні, де альянс межує з Росією.

Навчання тепер проводять навіть без США Фото: NATO

Зміна курсу Німеччини відкрила шлях до найчутливішого елементу суверенної європейської оборони: заміни американської ядерної парасольки. Після того як Трамп пригрозив вторгненням до Гренландії, Мерц і президент Франції Еммануель Макрон розпочали дискусії щодо можливості поширення ядерного стримування Франції на інші європейські країни, зокрема й Німеччину.

Сам Трамп, схоже, визнав, що Гренландія стала переломним моментом.

"Усе почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати, і я сказав: "Добре, до побачення", — сказав він про свою погрозу вийти з НАТО.

Радослав Сікорський, віцепрем'єр Польщі, пізніше опублікував відеозапис заяви Трампа, додавши до неї коментар "Прийнято до відома".

Нагадаємо, що 31 березня Італія відмовила Сполученим Штатам у доступі на базу Сігонелла на Сицилії, де мали приземлитися кілька американських бомбардувальників, перш ніж вирушити на Близький Схід.

А президент Чехії Петр Павел розкритикував заяви президента США Дональда Трампа щодо НАТО, і заявив, що це завдає більшої шкоди авторитету Альянсу, ніж дії диктатора Володимира Путіна.