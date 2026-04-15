НАТО без США: в Европе разрабатывают запасной план на случай ухода Трампа из альянса, — WSJ

Дональд Трамп допустил возможность выхода США из НАТО. И постоянно нападает на Альянс, в этот раз эскалация произошла из-за войны в Иране, когда союзники отказались участвовать в операции "Эпическая" ярость, начатой США и Израилем. И Европе нужен запасной план.

Резервный план, призванный обеспечить возможность самообороны Европы с использованием существующих военных структур НАТО в случае выхода США, набирает обороты после получения поддержки со стороны Германии, давнего противника подхода "действовать в одиночку", пишет WSJ.

Официальные лица, работающие над планами, которые некоторые называют "европейским НАТО", стремятся привлечь больше европейцев к командно-контрольным функциям альянса и дополнить американские военные ресурсы своими собственными.

Угрозы Трампа — зачем нужно "европейское НАТО"

По словам участников, эти планы, разрабатываемые неофициально в ходе параллельных обсуждений и за ужинами в рамках Организации Североатлантического договора, не будут конкурировать с нынешним альянсом. Европейские официальные лица стремятся сохранить сдерживание России, оперативную непрерывность и ядерный авторитет, даже если Вашингтон выведет войска из Европы или откажется защищать ее, как угрожал президент Трамп.

План запасного НАТО начали разрабатывать в прошлом году, когда Дональд Трамп грозил отобрать Гренландию у Дании, члена НАТО, и сейчас приобретают новую актуальность на фоне противостояния из-за отказа Европы поддержать войну Америки в Иране.

Что особенно важно, политический разворот в Берлине усиливает этот импульс. На протяжении десятилетий Германия сопротивлялась призывам Франции к большей европейской независимости в вопросах обороны, предпочитая, чтобы США оставались главным гарантом европейской безопасности. Но при канцлере Германии Фридрихе Мерце ситуация меняется из-за опасений по поводу надежности США как союзника во время президентства Трампа.

НАТО без США — в чем главная проблема

Проблема в том, что вся структура НАТО построена вокруг американского лидерства практически на всех уровнях, от логистики и разведки до высшего военного командования альянса.

Европейцы сейчас пытаются взять на себя большую часть этих обязанностей, как и требовал Дональд Трамп. Альянс "в большей степени возглавят европейцы", заявил генеральный секретарь Марк Рютте.

Разница сейчас в том, что европейцы предпринимают шаги по собственной инициативе, из-за растущей враждебности Трампа, а не в результате провокаций со стороны США. В последние дни Трамп называл европейских союзников "трусам", НАТО – "бумажным тигром" и заявлял, что Владимир Путин "тоже про этом знает".

"Перекладывание бремени с США на Европу продолжается и будет продолжаться… в рамках стратегии обороны и национальной безопасности США", — заявил президент Финляндии Александр Стубб, один из лидеров, участвующих в этих планах.

И он отметил, что самое важное сейчас — понимать, что это происходит, и "делать это очень управляемым и контролируемым образом, вместо того, чтобы США просто быстро ушли".

Стубб — один из немногих европейских лидеров, сохранивших тесные отношения с Трампом, и его страна обладает одними из самых сильных вооруженных сил на континенте и самой протяженной границей с Россией.

Ранее в этом месяце Трамп пригрозил выйти из НАТО из-за отказа союзников поддержать его иранскую кампанию, заявив, что этот шаг уже "не подлежит пересмотру". Любой выход из альянса потребует одобрения Конгресса, но президент США все еще может вывести войска или ресурсы из Европы или отказать в поддержке, используя свои полномочия главнокомандующего.

Стубб связался с Трампом после его угроз, чтобы проинформировать о планах Европы по укреплению собственной обороны.

"Основной посыл нашим американским друзьям заключается в том, что после всех этих десятилетий Европе пора взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность и оборону", — сказал он.

Решающим политическим катализатором для Европы стали исторические перемены в Берлине, где размещено американское ядерное оружие и который долгое время избегал ставить под сомнение роль Америки как гаранта европейской безопасности. Немцы и другие европейцы опасались, что продвижение европейского лидерства в НАТО может дать США повод сократить свою роль — результат, которого опасались многие европейцы.

США были лидером в Альянсе, но это больше неактуально

Тем не менее, в конце прошлого года Мерц начал пересматривать эту давнюю точку зрения после того, как пришел к выводу, что Трамп готов отказаться от Украины. По словам людей, знакомых с его взглядами, Мерц был обеспокоен тем, что Трамп путает понятия жертвы и агрессора в войне, и что в рамках НАТО больше нет четких ценностей, определяющих политику США.

Несмотря на это, немецкий лидер не хотел публично ставить под сомнение альянс, что было бы опасно, говорили люди. Вместо этого европейцам необходимо было бы взять на себя большую роль. В идеале США должны были бы остаться в альянсе, но основная часть обороны должна была бы быть оставлена ​​европейцам.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нынешние дискуссии внутри НАТО не всегда просты, но если они приведут к решениям, это создаст возможности для Европы. Он назвал НАТО "незаменимой как для Европы, так и для США".

Изменение позиции Германии привело к более широкому согласию среди других стран, включая Великобританию, Францию, Польшу, скандинавские страны и Канаду, которые теперь рассматривают план действий в чрезвычайных ситуациях как коалицию желающих внутри НАТО.

"Мы принимаем меры предосторожности и ведем неформальные переговоры с группой союзников-единомышленников и будем способствовать заполнению пробела внутри НАТО, когда это потребуется", — заявила посол Швеции в Германии Вероника Ванд-Даниэльссон.

Европейское НАТО — нужен "ядерный зонтик" и призыв в армию

Теперь планирование на случай непредвиденных обстоятельств перешло к решению практических военных вопросов: кто будет руководить противовоздушной и противоракетной обороной НАТО, коридорами подкрепления в Польшу и страны Балтии, логистическими сетями и крупными региональными учениями, если американские офицеры уйдут в отставку. По словам официальных лиц, это остается самой большой проблемой.

Официальные лица говорят, что возобновление воинской повинности является еще одним аспектом, имеющим решающее значение для успеха плана. Многие страны отказались от нее после холодной войны.

"Я не собираюсь давать советы ни одной европейской стране, но с точки зрения гражданского воспитания, национальной идентичности и национального единства, вероятно, нет ничего лучше, чем обязательная военная служба", — сказал Стубб. Финляндия сохранила воинскую повинность.

Участники плана хотят ускорить производство жизненно важного оборудования в Европе в областях, где Европа отстает от США, включая противолодочную борьбу, космические и разведывательные возможности, дозаправку в воздухе и воздушную мобильность. Официальные лица указывают на объявление Германией и Великобританией в прошлом месяце о совместном проекте по разработке крылатых ракет-невидимок и гиперзвукового оружия как пример новой инициативы.

Хотя европейские усилия знаменуют собой фундаментальный переворот в мышлении, реализация этих амбиций будет сложной. Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил в Европе всегда является американец, и американские официальные лица заявили, что не намерены уступать этот пост.

Ни один европейский член НАТО не обладает достаточным авторитетом, чтобы заменить США в качестве военного лидера, отчасти потому, что только США могут обеспечить общеконтинентальный ядерный зонтик, который лежит в основе основополагающего принципа альянса — взаимного сдерживания силой.

Но переход уже идет полным ходом. Все больше ключевых командных постов НАТО сейчас занимают европейцы, и многие крупные учения, проведенные недавно или запланированные на ближайшие месяцы, будут проводиться европейскими силами — особенно в скандинавском регионе, где альянс граничит с Россией.

Изменение курса Германии открыло путь к самому чувствительному элементу суверенной европейской обороны: замене американского ядерного зонтика. После того как Трамп пригрозил вторжением в Гренландию, Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон Начались дискуссии о возможности распространения ядерного сдерживания Франции на другие европейские страны, включая Германию.

Сам Трамп, похоже, признал, что Гренландия стала переломным моментом.

"Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать, и я сказал: "Хорошо, до свидания", — сказал он о своей угрозе выйти из НАТО.

Радослав Сикорский, вице-премьер Польши, позже опубликовал видеозапись заявления Трампа, добавив к ней комментарий "Принято к сведению".

Напомним, что 31 марта Италия отказала Соединенным Штатам в доступе на базу Сигонелла на Сицилии, где должны были приземлиться несколько американских бомбардировщиков, прежде чем отправиться на Ближний Восток.

А президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа относительно НАТО, и заявил, что это наносит больший вред авторитету Альянса, чем действия диктатора Владимира Путина.