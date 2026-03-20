Собирались взрывать аэродромы: СМИ узнали, как Дания готовилась к нападению США на Гренландию

Дания и ее европейские союзники готовились к возможному нападению США на Гренландию на фоне заявлений и поведения администрации Дональда Трампа.

В частности, когда датских солдат спешно перебрасывали на остров, то они имели при себе взрывчатку, пишет DR со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в случае необходимости военные могли взорвать взлетно-посадочные полосы в Нууку и Кангерлуссуаке. Это помешало бы высадке американских войск, если бы Трамп пошел на силовой захват острова. В грузе также была кровь, чтобы раненые могли получить помощь, если бы дошло до боевых столкновений.

Журналисты отметили, что еще в начале 2025 года Дания активно искала политической поддержки. Копенгаген стремился избежать эскалации с Вашингтоном, но и не собирался капитулировать, если бы все дошло до нападения на Гренландию.

Однако уже в январе 2026 года Дания ускорила развертывание сил на острове. Поводом этому стала, в частности, операция США в Венесуэле, когда был задержан диктатор Николас Мадуро, говорят собеседники издания.

"В кратчайшие сроки сначала передовой отряд, состоящий из датских, французских, немецких, немецких, норвежских и шведских солдат, был переброшен самолетами в Нуук и Кангерлуссуак. Сразу за ними двинулись основные силы, в состав которых вошли бойцы Драгунского полка с Хольстебро, элитные спецназовцы из Егерского корпуса (Jægerkorpset) и французские альпийские стрелки, специально обученные для ведения войны в условиях экстремального холода и горной местности", — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что в направлении Северной Атлантики были отправлены датские истребители и французский военный корабль.

Целью присутствия на земле контингента под флагами разных стран было поставить США перед необходимостью совершить масштабный враждебный акт, если бы Трамп действительно захотел захватить Гренландию военным путем. Один из источников заметил, что это были не учения, а более серьезное дело.

Напомним, Трамп хочет, чтобы Гренландия, Канада и Венесуэла стали штатами США.

