Збирались підривати аеродроми: ЗМІ дізнались, як Данія готувалася до нападу США на Гренландію

Данія та її європейські союзники готувалися до можливого нападу США на Гренландію на тлі заяв та поведінки адміністрації Дональда Трампа.

Зокрема, коли данських солдатів поспіхом перекидали на острів, то вони мали при собі вибухівку, пише DR з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у разі потреби військові могли підірвати злітно-посадкові смуги в Нууку та Кангерлуссуаку. Це завадило б висадці американських військ, якби Трамп пішов на силове захоплення острова. У вантажі також була кров, щоб поранені могли отримати допомогу, якби дійшло до бойових зіткнень.

Журналісти зазначили, що ще на початку 2025 року Данія активно шукала політичної підтримки. Копенгаген прагнув уникнути ескалації з Вашингтоном, але і не збирався капітулювати, якби все дійшло до нападу на Гренландію.

Однак вже у січні 2026 року Данія пришвидшила розгортання сил на острові. Приводом цьому стала, зокрема, операція США у Венесуелі, коли було затримано диктатора Ніколаса Мадуро, кажуть співрозмовники видання.

"У найкоротші терміни спершу передовий загін, що складався з данських, французьких, німецьких, норвезьких та шведських солдатів, був перекинутий літаками до Нуука та Кангерлуссуака. Одразу за ними рушили основні сили, до складу яких увійшли бійці Драгунського полку з Хольстебро, елітні спецпризначенці з Єгерського корпусу (Jægerkorpset) та французькі альпійські стрільці, спеціально навчені для ведення війни в умовах екстремального холоду та гірської місцевості", — йдеться у статті.

Автори матеріалу підкреслили, що у напрямку Північної Атлантики було відправлено данські винищувачі та французький військовий корабль.

Метою присутності на землі контингенту під прапорами різних країн було поставити США перед необхідністю вчинити масштабний ворожий акт, якби Трамп дійсно захотів захопити Гренландію військовим шляхом. Одне з джерел зауважило, що це були не навчання, а більш серйозна справа.

Нагадаємо, Трамп хоче, щоб Гренландія, Канада та Венесуела стали штатами США.

