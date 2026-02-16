План про приєднання Гренландії до США — це частина нової космічної гонки: ось чому

У міру зростання глобальної напруженості Гренландія стала місцем, яке вказує на те, що старий міжнародний правовий порядок починає руйнуватися.

Позиція президента США Дональда Трампа щодо Гренландії часто змінювалася останнім часом: від погроз захоплення острова силою до запевнень, що цього не станеться. Але незмінним залишається твердження Трампа про те, що Гренландія — це дуже важливе місце для США. І воно безпосередньо пов'язане з космосом, пише Space.

Експерти вважають, що одержимість адміністрації Трампа Гренландією є частиною широких геополітичних амбіцій, які пов'язані не тільки з домінуванням у західній півкулі, а й у космічному просторі. Гренландія перебуває на перетині двох швидко мінливих кордонів: потепління Арктики, яке змінить судноплавні маршрути, і дедалі більш мілітаризованого космічного простору.

У міру зростання глобальної напруженості Гренландія стала місцем, яке вказує на те, що старий міжнародний правовий порядок починає руйнуватися. У центрі всього цього знаходиться космічна база Пітуффік, яка належить США. Це найпівнічніша військова база США, яка розташована за 1118 км на північ від Полярного кола і за 1524 км від Північного полюса. Колись це був форпост часів холодної війни, але тепер це ключова частина Космічних сил США, необхідна для спостереження за тим, що відбувається на навколоземній орбіті.

Трамп неодноразово говорив, що база Пітуффік є одним із найважливіших об'єктів для спостереження за тим, що відбувається над Землею, і закликав до розширення військової присутності там. Тож Гренландія має центральне значення не лише для арктичних амбіцій США, а й для космічних.

І йдеться не лише про військове спостереження за орбітою. Оскільки приватні компанії зараз збільшили частоту запусків ракет у космос для виведення на орбіту корисного навантаження, Гренландія пропонує ідеальні умови для запуску. З території острова, наприклад, можна набагато легше відправляти космічні апарати на полярні та сонячно-синхронні орбіти.

Експерти зазначають, що не тільки правий порядок на Землі, встановлений після Другої світової війни, руйнується, але це стосується і міжнародного космічного права. Його основою є договір про космос 1967 року, який встановив принципи мирного використання космічного простору. Але цей договір не міг врахувати сучасні реалії того, що відбувається на орбіті. Він також ніколи не передбачав, що наземні об'єкти, як-от база Пітуффік, визначатимуть, хто може здійснювати моніторинг за орбітою або домінувати там.

Великі держави тепер розглядають як наземну, так і орбітальну сфери як стратегічні активи, які необхідно контролювати і захищати. Якби США розширили свій контроль над Гренландією, країна б отримала непропорційно велику частку глобальних можливостей спостереження за космічним простором.

Експерти вважають, що Арктика стає передовою лінією управління космічним простором, і договори, покликані регулювати цю крижану територію і простір над нею, ледве справляються з цим. Космічна база Пітуффік — це більше не просто північний форпост США, це стратегічні ворота на орбіту і засіб для здійснення політичної та військової влади зверху.

