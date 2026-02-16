"Сигнальні вогні": у космосі було виявлено місця з "Володаря перснів"

Дві чорні діри, які перебувають у стадії злиття, і перетворення в одну чорну діру, були названі Гондор і Рохан.

У фільмі "Володар перснів: Повернення короля", королівство Гондор звернулося до королівства Рохан по допомогу, щоб у боротьбі з Сауроном використовувалися сигнальні вогні. Коли загорілися "сигнальні вогні" надмасивних чорних дір, названих на честь цих королівств, це стало дуже гарною новиною для астрономів. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи з проєкту NANOGrav (займається пошуком гравітаційних хвиль) виявили дві надмасивні чорні діри, що перебувають на стадії злиття і перетворення на одну чорну діру, Гондор (офіційна назва SDSS J0729+4008) і Рохан (офіційна назва SDSS J1536+0411). Ці чорні діри вдалося виявити за допомогою нового методу, що використовує фоновий шум гравітаційних хвиль (пульсації в тканині простору-часу) у поєднанні зі спостереженнями за квазарами. Ці дуже яскраві об'єкти створюють надмасивні чорні діри в центрах деяких галактик.

За словами вчених, дві надмасивні чорні діри, які зближуються, що призводить до їхнього злиття, випускають гравітаційні хвилі зі зростаючою частотою в міру зближення. Це створює фоновий шум гравітаційних хвиль. Імовірність виявлення таких злиттів у квазарах, мабуть, у п'ять разів вища.

Це робить квазари "сигнальними вогнями", які здатні вказувати на об'єднання надмасивних чорних дір. Якщо один із "сигнальних вогнів" випускає гравітаційні хвилі, які схожі на "вогні" Гондора, то це вказує на наявність пари чорних дір. Таким чином, цей метод виявлення надає астрономам можливість створити космічну карту злиттів надмасивних чорних дір, кажуть учені.

За словами авторів дослідження, відкриття надає вченим перші конкретні орієнтири для розробки та тестування протоколів виявлення окремих, безперервних джерел гравітаційних хвиль.

Автори дослідження шукали пари надмасивних чорних дір, використовуючи новий метод, у 114 активних ядрах галактик, де надмасивні чорні діри активно поглинають навколишній газ і пил.

"Що стосується незвичайної назви для чорних дір, то Рохан — це на честь Рохана Шивакумара, студента Єльського університету, який першим виявив подвійну систему, а Гондор — це тому, що сигнальні вогні спалахнули", — пояснили вчені.

Вчені вважають, що навіть невеликий каталог злиттів чорних дір може допомогти створити карту фону гравітаційних хвиль. Це дослідження також може допомогти вченим краще зрозуміти злиття галактик, фізику чорних дір і природу самих гравітаційних хвиль.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що найбільш ранні чорні діри у Всесвіті насправді не зникли через випромінювання Гокінга. Замість цього вони харчувалися енергією стародавнього космосу, щоб стати масивними. Їхнє існування може вирішити загадку темної матерії.