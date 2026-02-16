"Сигнальные огни": в космосе были обнаружены места из "Властелина колец"

Две черные дыры, которые находятся в стадии слияния, и превращения в одну черную дыру, были названы Гондор и Рохан.

В фильме "Властелин колец: Возвращение короля", королевство Гондор обратилось к королевству Рохан за помощью в борьбе с Сауроном использовались сигнальные огни. Когда загорелись "сигнальные огни" сверхмассивных черных дыр, названных в честь этих королевств, это стало очень хорошей новостью для астрономов. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы из проекта NANOGrav (занимается поиском гравитационных волн) обнаружили две сверхмассивные черные дыры, которые находятся в стадии слияния и превращения в одну черную дыру, Гондор (официальное название SDSS J0729+4008) и Рохан (официальное название SDSS J1536+0411). Эти черные дыры удалось обнаружить с помощью нового метода, использующего фоновый шум гравитационных волн (пульсации в ткани пространства-времени) в сочетании с наблюдениями за квазарами. Эти очень яркие объекты создают сверхмассивные черные дыры в центрах некоторых галактик.

По словам ученых, две сверхмассивные черные дыры, которые сближаются, что приводит к их слиянию, выпускают гравитационные волны с возрастающей частотой по мере сближения. Это создает фоновый шум гравитационных волн. Вероятность обнаружения таких слияний в квазарах, по-видимому, в пять раз выше.

Это делает квазары "сигнальными огнями", которые способны указывать на объединение сверхмассивных черных дыр. Если один из "сигнальных огней" выпускает гравитационные волны, которые похожи на "огни" Гондора, то это указывает на наличие пары черных дыр. Таким образом, этот метод обнаружения предоставляет астрономам возможность создать космическую карту слияний сверхмассивных черных дыр, говорят ученые.

По словам авторов исследования, открытие предоставляет ученым первые конкретные ориентиры для разработки и тестирования протоколов обнаружения отдельных, непрерывных источников гравитационных волн.

Авторы исследования искали пары сверхмассивных черных дыр, используя новый метод, в 114 активных ядрах галактик, где сверхмассивные черные дыры активно поглощают окружающий газ и пыль.

"Что касается необычного названия для черных дыр, то Рохан – это в честь Рохана Шивакумара, студента Йельского университета, который первым обнаружил двойную систему, а Гондор – это потому, что сигнальные огни загорелись", — объяснили ученые.

Ученые считают, что даже небольшой каталог слияний черных дыр может помочь создать карту фона гравитационных волн. Это исследование также может помочь ученым лучше понять слияния галактик, физику черных дыр и природу самих гравитационных волн.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что самые ранние черные дыры во Вселенной на самом деле не исчезли из-за излучения Хокинга. Вместо этого они питались энергией древнего космоса, чтобы стать массивными. Их существование может решить загадку темной материи.