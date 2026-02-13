NASA припинило роботу 21-річного космічного телескопа: він може врізатися в Землю

Уже в червні NASA відправить до космічного телескопа Swift рятувальну місію, щоб запобігти його падінню на нашу планету.

NASA поспішає врятувати старіючий космічний телескоп Swift, перш ніж він згорить в атмосфері Землі. Для цього космічне агентство США призупинило його роботу на орбіті, щоб запобігти його подальшому зниженню на шляху до Землі, пише Gizmodo.

Космічний телескоп Swift вартістю 500 мільйонів доларів запустили на орбіту 20 листопада 2004 року, і вже трохи більше 21 року він вивчає гамма-сплески — найпотужніші вибухи у Всесвіті.

З моменту запуску телескоп Swift поступово втрачав висоту. Це відбувається з усіма космічними апаратами з плином часу. Спочатку телескоп NASA перебував на висоті 600 км, але на початок лютого 2026 року він опинився на висоті нижче 400 км над поверхнею Землі. При цьому телескоп продовжує знижуватися через сильні сплески сонячної активності. Тому Swift відчуває більший атмосферний опір, ніж передбачалося спочатку. За нинішніх темпів падіння ймовірність того, що телескоп NASA здійснить неконтрольований вхід в атмосферу до середини 2026 року становить 50%.

Щоб уповільнити швидкість падіння Swift NASA призупинило більшу частину наукових досліджень у спробі зменшити вплив атмосферного опору на космічний телескоп.

Зазвичай Swift швидко повертається, щоб спостерігати за своїми цілями, поки що він не буде цього робити, щоб його рух не призвів до ще більшої втрати висоти.

Щоб уникнути падіння Swift на надто низьку висоту, що веде до атмосфери Землі, NASA уклало контракт із компанією Katalyst Space Technologies на суму 30 мільйонів доларів. Компанія створює космічний апарат, який має підняти Swift на вищу орбіту.

Запуск цієї рятувальної місії заплановано на червень 2026 року. Апарат має зблизитися зі Swift і вивести його на стабільнішу орбіту, у такий спосіб продовживши термін його служби. Після цього припинені наукові дослідження мають бути відновлені.

