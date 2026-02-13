NASA прекратило работу 21-летнего космического телескопа: он может врезаться в Землю

Уже в июне NASA отправит к космическому телескопу Swift спасательную миссию, чтобы предотвратить его падение на нашу планету.

NASA спешит спасти стареющий космический телескоп Swift, прежде чем он сгорит в атмосфере Земли. Для этого космическое агентство США приостановило его работу на орбите, чтобы предотвратить его дальнейшее снижение на пути к Земле, пишет Gizmodo.

Космический телескоп Swift стоимостью 500 миллионов долларов был запущен на орбиту 20 ноября 2004 года и уже чуть более 21 года изучает гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной.

С момента запуска телескоп Swift постепенно терял высоту. Это происходит со всеми космическими аппаратами с течением времени. Изначально телескоп NASA находился на высоте 600 км, но начало февраля 2026 года он оказался на высоте ниже 400 км над поверхностью Земли. При этом телескоп продолжает снижаться из-за сильных всплесков солнечной активности. Поэтому Swift испытывает большее атмосферное сопротивление, чем предполагалось изначально. При нынешних темпах падения вероятность того, что телескоп NASA совершит неконтролируемый вход в атмосферу к середине 2026 года составляет 50%.

Чтобы замедлить скорость падения Swift NASA приостановило большую часть научных исследований в попытке уменьшить воздействие атмосферного сопротивления на космический телескоп.

Обычно Swift быстро поворачивается, чтобы наблюдать за своими целями, пока что он не будет этого делать, чтобы его движение не привело к еще большей потери высоты.

Чтобы избежать падения Swift на слишком низкую высоту, ведущую к атмосфере Земли, NASA заключило контракт с компанией Katalyst Space Technologies на сумму 30 миллионов долларов. Компания создает космический аппарат, который должен поднять Swift на более высокую орбиту.

Запуск этой спасательной миссии запланирован на июнь 2026 года. Аппарат должен сблизиться со Swift и вывести его на более стабильную орбиту, тем самым продлив срок его службы. После этого приостановленные научные исследования должны быть возобновлены.

