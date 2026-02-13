Илон Маск поручил сотрудникам своей компании построить огромную катапульту на Луне: зачем

На встрече с сотрудниками своей компании xAI Маск представил концепцию завода по производству спутников с искусственным интеллектом на Луне, включающего гигантскую катапульту для запуска этих спутников в космос.

Хотя Илон Маск много раз заявлял о том, что приоритетной задачей для его компании SpaceX является создание города на Марсе, недавно его планы изменились. Теперь миллиардер намерен создать город на Луне, а также построить завод по производству спутников с ИИ. Эти спутники должна отправлять в космос с поверхности Луны огромная катапульта, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Напоминаем, что недавно Илон Маск объявил о том, что его компания SpaceX, которая занимается строительством космических ракет и кораблей, а также запусками в космос, приобрела его же компанию xAI, которая занимается разработкой ИИ.

На недавней встрече с сотрудниками xAI Маск заявил, что им необходимо построить завод на Луне для производства спутников с искусственным интеллектом. А для запуска спутников в космос, по его словам, им нужно построить огромную электромагнитную катапульту. Электромагнитная катапульта или ускоритель масс — это установка для ускорения объектов с помощью электромагнитных сил.

Эта катапульта должна стать частью города, который Маск планирует построить на Луне. В состав города также будет входить завод по производству спутников с ИИ, что позволит компании xAI избавиться от энергетических ограничений на Земле для получения необходимой мощности при разработке искусственного интеллекта. Размещение завода на Луне позволит, по словам Маска, использовать больше мощности, чем другие компании, для создания ИИ.

В то же время Маск не уточнил, каким образом и где нужно построить завод по производству спутников и электромагнитную катапульту на Луне.

Ранее Маск заявил, что планирует создать на околоземной орбите дата-центры из спутников, необходимые для разработки ИИ, которые смогут получать практически безграничную солнечную энергию. И таким образом можно увеличить вычислительную мощность ИИ, не ограничиваясь доступными источниками энергии на Земле, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что ранее Илон Маск говорил о том, что главной целью его компании SpaceX является создание города на Марсе, но теперь миллиардер считает, что нужно сначала посторожить самодостаточный город на Луне. Он уже станет ступенькой для дальнейшего освоения Марса, как уже писал Фокус.

Также Фокус о том, что подозрительная комета остановилась и начала вращаться в обратную сторону: астрономы озадачены. Это необычное, ранее не наблюдавшееся явление может быть одним из способов разрушения комет в Солнечной системе.