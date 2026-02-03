Илон Маск собирается создать "разумное Солнце" в космосе: оно понадобится ненасытному ИИ

Илон Маск объединил две своих компании SpaceX и xAI для того, чтобы создать в космосе инновационные дата-центры. Это первый шаг, по словам Маска, к созданию цивилизации типа II по шкале Кардашева.

Илон Маск в блоге на сайте компании SpaceX объявил о том, что его компания SpaceX, которая занимается запусками ракет и спутников в космос, приобрела его же компанию xAI, которая занимается разработкой ИИ. Самое известное ее детище – это чат-бот Grok. Теперь эти компании вместе будут работать над созданием инновационного дата-центра в космосе.

"Это знаменует собой не просто следующую главу, а следующую книгу в миссии SpaceX и xAI: масштабирование для создания разумного Солнца, чтобы понять Вселенную и распространить свет сознания до звезд", — написал Маск немного странное сообщение.

Маск пишет, что достижения в области ИИ зависят от крупных наземных дата-центров, которые требуют огромных объемов энергии и охлаждения. Земных ресурсов для ИИ не хватает, поэтому необходимо построить дата-центры в космосе, поскольку только безграничная энергия Солнца может обеспечить энергией весь ИИ, с которым хотят работать люди. При этом ракеты Starship компании SpaceX смогут доставить эти дата-центры на орбиту.

Земных ресурсов для ИИ не хватает, поэтому необходимо построить дата-центры в космосе, поскольку только безграничная энергия Солнца может обеспечить энергией весь ИИ, с которым хотят работать люди, считает Илон Маск Фото: ESA

"Благодаря использованию постоянной солнечной энергии эти спутники преобразят наши возможности масштабирования вычислительных мощностей. Запуск группировки из миллиона спутников, работающих в качестве орбитальных дата-центров, — это первый шаг к созданию цивилизации типа II по шкале Кардашева, способной использовать всю энергию Солнца, поддерживая при этом приложения на основе искусственного интеллекта для миллиардов людей уже сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества", написал Маск.

По оценкам Маска SpaceX однажды сможет запускать ракеты Starship каждый час, и они смогут выводить на орбиту спутники общей массой в 200 тон за один полет. Затем, эта ракета "будет доставлять на орбиту и за ее пределы миллионы тонн в год, открывая захватывающее будущее, в котором человечество будет исследовать космос".

Starship Фото: SpaceX

По словам Маска, расчеты показывают, что запуск миллиона тонн спутников в год, генерирующих 100 кВт энергии на тонну, добавит 100 гигаватт энергии для ИИ ежегодно, без необходимости в постоянном техническом обслуживании или ремонте. Далее Маск пишет, что можно будет даже генерировать 1 тераватт энергии для ИИ в космосе. При этом, по оценкам Маска, космос станет самым дешевым способом генерации энергии для ИИ уже в течение 2-3 лет. Это позволит ИИ обрабатывать данные "с беспрецедентной скоростью и в беспрецедентных масштабах, ускоряя прорывы в нашем понимании физики и изобретение технологий на благо человечества", считает Маск.

Владелец SpaceX также заявил, что он планирует создать заводы на Луне, которые будут использовать местные ресурсы для производства новых спутников. С Луны затем будут запускаться в дальний космос новые дата-центры, создающие петаватты энергии для ИИ.

"Возможности, которые мы откроем, создав космические дата-центры, позволят финансировать и развивать самодостаточные базы на Луне, целую цивилизацию на Марсе и, в конечном итоге, осваивать Вселенную", — написал Маск.

