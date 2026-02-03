NASA сделает важное заявление о возвращении людей на Луну: с ракетой что-то не так

Продолжается важнейший этап подготовки лунной пилотируемой миссии “Артемида-2”, в рамках которой впервые за 54 года астронавты совершат путешествие к Луне. Но NASA столкнулось с техническими трудностями.

Специалисты NASA во вторник, 3 февраля, заправили топливом ракету Space Launch System, которая должна в ближайшие дни отправить в путешествие к Луне на корабле "Орион" астронавтов миссии "Артемида-2". Предварительно старт ракеты был запланирован на 8 февраля, но из-за возникших проблем с ракетой, пока неизвестно, когда он состоится. NASA готовит специальное заявление, пишет Space.

NASA провело один из важнейших этапов подготовки к запуску ракеты Space Launch System в рамках первой за 54 года лунной миссии с экипажем "Аретмида-2". Четыре астронавта на космическом корабле "Орион" совершат 10-дневное путешествие к Луне и обратно, при этом они облетят спутник Земли и проверят новые технологии, которые помогут астронавтам миссии "Артемида-3" снова оказаться на поверхности Луны. Это произойдет впервые с 1972 года.

Специалисты NASA во время подготовки к старту загрузили в баки ракеты Space Launch System 2,65 миллиона литров сильно охлажденного (до минус 250 градусов Цельсия) топлива: жидкого водорода и жидкого кислорода. Ракета в данным момент находится на стартовой площадке 39B в Космическом центре имени NASA имени Кеннеди во Флориде.

Наземным командам пришлось два раза останавливать заправку ракеты жидким водородом из-за того, что были обнаружены утечки топлива. Но проблема была решена и ракету удалось заправить топливом. Но пока неизвестно, признает ли NASA проверку работоспособности ракеты полностью успешной из-за возникших проблем.

Космическое агентство США 3 февраля в 19.00 по Киеву должно сделать заявление по поводу готовности ракеты Space Launch System к запуску и состоится ли он 8 февраля.

Утечки жидкого водорода из ракеты Space Launch System не стали неожиданностью для NASA. дело в том, что подобное уже происходило во время подготовки к запуску беспилотной миссии "Аретмида-1" в 2022 году. Тогда космический корабль "Орион" без экипажа облетел вокруг Луны и вернулся на Землю. В 2022 году старт миссии был запланирован на весну, но состоялся только в ноябре, ведь NASA решало технические проблемы.

Что будет с запланированным на начало февраля запуском миссии "Артемида-2" станет известно уже скоро. В любом случае, у NASA запланированы еще даты запуска в марте и апреле этого года, если испытание ракеты пройдет не так как планировалось.

