С какой скоростью Солнце вращается вокруг своей оси: ответ ученых может удивить

Время, необходимое Солнцу для совершения полного оборота вокруг своей оси зависит от того, в какой части Солнца проводить измерения.

Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, Венера – за 243 земных дня, а Луна – за 27 земных дней. Оказывается, Солнце тоже вращается вокруг своей оси. Так сколько же времени требуется Солнцу для полного оборота? Ответ зависит от точки наблюдения и от той части Солнца, где измеряется скорость вращения, пишет Live Science.

Как измерили скорость вращения Солнца?

В начале XVII века Галилео Галилей наблюдал за Солнцем через телескоп и заметил, что солнечные пятна (тесные участки на поверхности нашей звезды) перемещаются по поверхности Солнца с течением времени. Астроном таким образом определил, что Солнце вращается вокруг своей оси и совершает полный оборот за 28 дней, говорит Дж. Тодд Хоексема, физик из Стэнфордского университета.

В середине XIX века астроном Ричард Кэррингтон также измерил скорость вращения Солнца вокруг своей оси с помощью более совершенного телескопа. Ученый определил скорость вращения солнечных пятен в определенной области, примерно на 30 градусах широты на Солнце, где солнечные пятна наблюдались чаще всего. Измерения показали, что Солнце совершает полный оборот вокруг своей оси за 27,3 земных дня, говорит Хоексема.

Но большинство солнечных пятен появляются и исчезают в течение 7-14 дней, потому они не совершают полное перемещение по поверхности Солнца во время вращения нашей звезды. Но Галилео и Кэррингтон все смогли определить скорость вращения Солнца.

Но вращение Земли вокург своей оси вносит путаницу в эти расчеты. Поскольку наша планета движется вокруг Солнца и в том же направлении, что и вращается Солнце, измерение вращения нашей звезды, проведенное с Земли, отражает скорость вращения Солнца относительно движения Земли. Этот тип измерения называется синодической скоростью вращения и почти на два дня длиннее, чем измерение, проведенное относительно движения звезд, которое называется сидерической скоростью вращения, говорит Николин Виалл астрофизик из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Таким образом, Солнце фактически совершает более одного полного оборота вокруг своей оси за период вращения Кэррингтона, равный 27,3 земных дня. Несмотря на это, скорость вращения Солнца, предложенная Кэррингтоном, в конечном итоге была принята как стандарт.

Но теперь ученые знают, что по сравнению с движением звезд, которое настолько медленное, что им можно пренебречь в данном контексте, Солнцу потребовалось бы около 25,4 дня, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси на широте, где Кэррингтон наблюдал солнечные пятна. Виалл говорит, что с точки зрения физики сидерическая скорость — это правильная скорость вращения Солнца, поэтому далее в тексте будет использоваться именно она.

Солнце имеет разную скорость вращения

Проблема в том, что для определения скорости вращения Солнца использовались солнечные пятна, но они есть не везде. По словам Хоексема, на полюсах Солнце их почти нет, а на экваторе – очень мало. Поэтому ученые, использующие солнечные пятна для измерения скорости вращения Солнца, ограничены тем, где именно на Солнце проводятся измерения.

На самом деле, нет единой скорости вращения Солнца, ведь каждая часть звезды имеет свою собственную скорость вращения. Это называется дифференциальным вращением, и оно возможно на Солнце, ведь наша звезда состоит из газа. На Земле такое вращение невозможно, ведь наша планета твердая и все ее части вращаются вместе, говорят ученые.

С помощью измерений сейсмологии Солнца и излучения звезды, ученые во второй половине XX века выяснили, что Солнце вращается быстрее всего на экваторе, совершая один полный оборот за 24,5 земных дня, и медленнее всего на полюсах, где полный оборот происходит за 34 земных дня.

Это изменение скорости вращения, зависящее от широты, происходит от поверхности Солнца до нижней границы конвективной зоны, слоя Солнца, простирающегося примерно на треть пути до ядра.

В этом же регионе скорость вращения Солнца также меняется в зависимости от глубины. В радиационной зоне, которая находится между конвективной зоной и ядром Солнца, звезда вращается со скоростью около 26,6 земных дней, независимо от широты.

Ученые не совсем уверены в скорости вращения ядра Солнца, поскольку у исследователей нет точных измерений.

