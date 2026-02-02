Новая комета ATLAS так и не долетела до Земли: куда она делась (фото)

Астрономы из обсерватории “Джемини север” показали фотографии кометы C/2025 K1 (ATLAS), которая распалась как минимум на три части под влиянием Солнца.

Ученые обнаружили новую долгопериодическую комету C/2025 K1 (ATLAS) в мае 2025 года. В октябре эта комета с окраин Солнечной системы оказалась на близком расстоянии от Солнца, но пережила эту встречу с нашей звездой. Астрономы из обсерватории "Джемини север" показали новые фотографии распавшейся на части кометы, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Изображения долгопериодической кометы C/2025 K1 (ATLAS), которая распалась как минимум на три части, были сделаны с помощью телескопа в обсерватории "Джемини юг" 11 ноября и 6 декабря. Этими фотографиями астрономы поделились только сейчас.

Відео дня

Комета C/2025 K1 (ATLAS) как предполагается впервые оказалась во внутренней части Солнечной системы и 8 октября приблизилась на максимально близкое расстояние к Солнцу – 50 миллионов километров. Астрономы ожидали, что эта комета 25 ноября пролетит мимо Земли на расстоянии 60 миллионов километров, но этого не произошло.

Изображения долгопериодической кометы C/2025 K1 (ATLAS), которая распалась как минимум на три части, были сделаны с помощью телескопа в обсерватории "Джемини юг" 11 ноября и 6 декабря Фото: NOIRLab

Во время сближения с Солнцем сильная гравитация звезды и давление солнечного ветра, или постоянного потока частиц, исходящих от Солнца, раскололи комету как минимум на три части.

Комету C/2025 K1 (ATLAS) обнаружили в мае прошлого года и считается, что она прилетела во внутреннюю часть Солнечной системы из Облака Оорта, представляющем собой большую группу ледяных тел за орбитой Нептуна. Там могут находиться миллиарды комет, которые могут вращаться вокруг Солнца на огромном расстоянии в течение десятков и сотен тысяч лет, пока гравитационное влияние какого-либо объекта не вытолкнет их в длительное путешествие к Солнцу.

Эти долгопериодические кометы особенно ценятся астрономами, изучающими раннюю Солнечную систему, поскольку кометы из Облака Оорта находятся в более первозданном состоянии, чем обычные, регулярно прилетающие к Солнцу кометы.

Как уже писал Фокус, итальянский астроном Джанлука Маси из проекта Virtual Telescope в ноябре сделал также фотографию кометы C/2025 K1 (ATLAS), которая распалась на несколько частей. Астрономы заявил, что ядро кометы вероятно, распалось даже не на три, а на четыре части.

Также Фокус писал о том, что решение одной из загадок комет Солнечной системы предоставила звезда, похожая на Солнце.

Еще Фокус писал о том, что астрономы получили новую фотографию межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая улетает из Солнечной системы.