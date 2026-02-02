Нова комета ATLAS так і не долетіла до Землі: куди вона поділася (фото)

Астрономи з обсерваторії "Джеміні північ" показали фотографії комети C/2025 K1 (ATLAS), яка розпалася щонайменше на три частини під впливом Сонця.

Учені виявили нову довгоперіодичну комету C/2025 K1 (ATLAS) у травні 2025 року. У жовтні ця комета з околиць Сонячної системи опинилася на близькій відстані від Сонця, але пережила цю зустріч із нашою зіркою. Астрономи з обсерваторії "Джеміні північ" показали нові фотографії комети, що розпалася на частини, пише Space.

Зображення довгоперіодичної комети C/2025 K1 (ATLAS), яка розпалася щонайменше на три частини, було зроблено за допомогою телескопа в обсерваторії "Джеміні південь" 11 листопада і 6 грудня. Цими фотографіями астрономи поділилися тільки зараз.

Комета C/2025 K1 (ATLAS), як передбачається, вперше опинилася у внутрішній частині Сонячної системи і 8 жовтня наблизилася на максимально близьку відстань до Сонця — 50 мільйонів кілометрів. Астрономи очікували, що ця комета 25 листопада пролетить повз Землю на відстані 60 мільйонів кілометрів, але цього не сталося.

Під час зближення із Сонцем сильна гравітація зірки і тиск сонячного вітру, або постійного потоку частинок, що виходять від Сонця, розкололи комету щонайменше на три частини.

Комету C/2025 K1 (ATLAS) виявили в травні минулого року і вважається, що вона прилетіла у внутрішню частину Сонячної системи з Хмари Оорта, яка являє собою велику групу крижаних тіл за орбітою Нептуна. Там можуть перебувати мільярди комет, які можуть обертатися навколо Сонця на величезній відстані протягом десятків і сотень тисяч років, поки гравітаційний вплив будь-якого об'єкта не виштовхне їх у тривалу подорож до Сонця.

Ці довгоперіодичні комети особливо цінуються астрономами, які вивчають ранню Сонячну систему, оскільки комети з Хмари Оорта перебувають у більш первозданному стані, ніж звичайні комети, що регулярно прилітають до Сонця.

