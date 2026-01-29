Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: телескоп NASA побачив, як він залишає Сонячну систему (фото)

Космічний телескоп NASA TESS, призначений для пошуку нових планет, зафіксував рух гостя з іншої зоряної системи. Нові дані, як сподіваються вчені, дадуть змогу отримати більше інформації про цей загадковий об'єкт.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який NASA і більшість астрономів вважають кометою, що прибула з іншої частини Чумацького Шляху, був виявлений на початку липня 2025 року. Наприкінці жовтня комета 3I/ATLAS наблизилася на максимально близьку відстань до Сонця, у грудні — до Землі, а зараз летить у бік Юпітера, щоб назавжди покинути Сонячну систему. Космічний телескоп NASA TESS, призначений для пошуку нових планет, зафіксував рух комети 3I/ATLAS, яка залишає нашу зоряну систему. За словами вчених, отримані дані можуть допомогти розкрити деякі таємниці цього загадкового міжзоряного об'єкта, пише Space.

У 3I/ATLAS є багато дивних особливостей, включно з незвичним хімічним складом, не таким як у відомих комет, а також незвичною траєкторією руху, що дає змогу міжзоряному об'єкту підлітати відносно близько до планет Сонячної системи. Тому деякі вчені припустили, що насправді це може бути не комета, а космічний апарат позаземної цивілізації. Але ця теорія не підтримується більшістю астрономів, зокрема з NASA, які стверджують, що це хоч і дивна, але комета.

Одна з більш ранніх фотографій комети 3I/ATLAS Фото: комета

Космічний телескоп TESS займається пошуком планет, розташованих поза Сонячною системою за допомогою транзитного методу. Далека зірка втрачає свою яскравість на деякий час, коли на її тлі проходить планета. Таким чином TESS ідентифікує нові світи. Але широке поле зору TESS також робить його корисним для виявлення і відстеження об'єктів у Сонячній системі, включно з кометами та астероїдами.

Під час спеціальної серії спостережень з 15 до 22 січня телескоп TESS провів спостереження за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS, коли він залишав Сонячну систему. TESS зафіксував комету як яскраву, швидко рухому точку, що залишає слабкий хвіст на тлі насиченого зоряного неба. На жаль, спостереження телескопа TESS було перервано, коли він перейшов у безпечний режим роботи через проблеми з сонячними панелями.

TESS зафіксував комету 3I/ATLAS як яскраву, швидко рухому точку, що залишає слабкий хвіст на тлі насиченого зоряного неба Фото: solar-system

Вчені хочуть використовувати отримані дані для вивчення активності комети, що дасть змогу зрозуміти, наскільки інтенсивно вона скидає пил і газ у космос і як швидко обертається її ядро. Можливо, ці дані допоможуть розкрити деякі секрети 3I/ATLAS.

Нові дані показали, що яскравість комети 3I/ATLAS становить зоряну величину 11,5. Що вона менша, то яскравіший об'єкт, а отже його легше побачити неозброєним оком. Люди можуть бачити в нічному небі без телескопів і біноклів об'єкти із зоряною величиною до значення 6.

Хоча комета 3I/ATLAS була виявлена в липні минулого року, вчені з NASA з'ясували, що ще в травні телескоп TESS спостерігав цей міжзоряний об'єкт, як показали архівні зображення. Проаналізувавши всі дані і об'єднавши безліч спостережень, астрономи змогли відстежити переміщення міжзоряного гостя.

