Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS спрямовує в бік Землі загадковий отруйний струмінь (фото)

Астрофізик Аві Леб із Гарварду вважає, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS випустить у бік нашої планети струмінь, наповнений отруйним ціанідом. Це станеться під час так званої "фази повного місяця" цього об'єкта.

Астрофізик Аві Леб продовжує наполягати на тому, що об'єкт 3I/ATLAS, який прибув у Сонячну систему з іншої частини нашої галактики, може бути не звичайною кометою, а замаскованим технологічним пристроєм позаземної цивілізації. Вчений опублікував на сервері препринтів arXiv статтю, в якій він вказує на те, що 22 січня 2026 року міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який більшість вчених вважають кометою, досягне рідкісної "фази повного місяця" та випустить у бік Землі струмінь із речовини, пише Medium.

З моменту відкриття 3I/ATLAS у липні минулого року Аві Леб не втомлюється сумніватися в результатах досліджень багатьох астрономів, які показують, що цей міжзоряний об'єкт є, хоч і дивною, але кометою. Наразі 3I/ATLAS летить у напрямку Юпітера і опиниться на дуже близькій відстані від газового гіганта в березні цього року. Потім об'єкт має назавжди покинути Сонячну систему.

Астрофізик раніше вказував на багато аномалій, які, за його словами, не можна пояснити, і подібні відхилення від норми не притаманні звичайним кометам. Наприклад, учений вказує на дивну траєкторію польоту 3I/ATLAS, яка дає змогу зближуватися з планетами Соленної системи, а також незвичайний хімічний склад. Також однією з аномалій є існування у 3I/ATLAS так званого антихвоста, який спрямований не в бік від Сонця, а у напрямку до нашої зірки. Ці та інші аномалії, за словами мученого, можуть бути ознакою того, що 3I/ATLAS може бути замаскованим космічним апаратом інопланетян.

У новій статті, Леб повідомляє, що 22 січня 2026 року, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS досягне своєї рідкісної "фази повного місяця", коли спостерігачі із Землі зможуть побачити його з боку Сонця з надзвичайно малим кутом відхилення лише в 0,69 градуса. Це рідкісне вирівнювання призведе до сплеску яскравості, величина і швидкість зростання якого можуть допомогти визначити істинний склад частинок, які викидає цей об'єкт.

За словами вченого, у момент протистояння із Сонцем антихвіст, тобто потік гозоподібного матеріалу у вигляді струменя, спрямованого в бік Сонця, буде спрямований на Землю. Ця подія може пролити нове світло на природу антихвоста і вирішити загадку деяких аномалій 3I/ATLAS, вважає Леб.

З огляду на велику швидкість руху 3I/ATLAS відносно Сонця, доповнену протидією сонячного вітру і випромінювання нашої зірки, речовина, що переноситься антихвостом, включно з отруйним ціанідом, не має шансів досягти Землі та вплинути на наше життя, каже Леб. Але до Землі можуть бути запущені технологічні міні-зонди, які можуть маневрувати, щоб подолати відстань між 3I/ATLAS і Землею, якщо це не комета, а космічний корабель інопланетян.

За словами Леба, останньою аномалією 3I/ATLAS, яка може вказувати на наявність позаземної технології, зокрема роботи штучного двигуна, є симетрична система з 3 міні-струменів, які доповнюють антихвіст і які були виявлені нещодавно.

Як уже писав Фокус, Леб припускає, що інопланетна цивілізація могла скористатися звичайною кометою для того, щоб заховати там свій космічний апарат, який міг би переміщатися галактикою таким чином.

