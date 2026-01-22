Межзвездный объект 3I/ATLAS направляет в сторону Земли загадочную ядовитую струю (фото)

Астрофизик Ави Леб из Гарварда считает, что межзвездный объект 3I/ATLAS выпустит в сторону нашей планеты струю, наполненную ядовитым цианидом. Это произойдет во время так называемой “фазы полнолуния” этого объекта.

Астрофизик Ави Леб продолжает настаивать на том, что объект 3I/ATLAS, который прибыл в Солнечную систему из другой части нашей галактики, может быть не обычной кометой, а замаскированным технологическим устройством внеземной цивилизации. Ученый опубликовал на сервере препринтов arXiv статью, в которой он указывает на то, что 22 января 2026 года межзвездный объект 3I/ATLAS, который большинство ученых считают кометой, достигнет редкой "фазы полнолуния" и выпустит в сторону Земли струю из вещества, пишет Medium.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

С момента открытия 3I/ATLAS в июле прошлого года Ави Леб не устает сомневаться в результатах исследований многих астрономов, которые показывают, что этот межзвездный объект является, хоть и странной, но кометой. Сейчас 3I/ATLAS летит в направлении Юпитера и окажется на очень близком расстоянии от газового гиганта в марте этого года. Затем объект должен навсегда покинуть Солнечную систему.

Астрофизик ранее указывал на многие аномалии, которые, по его словам, нельзя объяснить и подобные отклонения от нормы не присущи обычным кометам. Например, ученый указывает на странную траекторию полета 3I/ATLAS, которая позволяет сближаться с планетами Соленной системы, а также необычный химический состав. Также одной из аномалий является существование у 3I/ATLAS так называемого антихвоста, который направлен не в сторону от Солнца, а по направлению к нашей звезде. Эти и другие аномалии, по слова мученого, могут быть признаком того, что 3I/ATLAS может быть замаскированным космическим аппаратом инопланетян.

В новой статье, Леб сообщает, что 22 января 2026 года, межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет своей редкой "фазы полнолуния", когда наблюдатели с Земли смогут увидеть его со стороны Солнца с чрезвычайно малым углом отклонения всего в 0,69 градуса. Это редкое выравнивание приведет к всплеску яркости, величина и скорость роста которого могут помочь определить истинной состав частиц, которые выбрасывает этот объект.

По словам ученого, в момент противостояния с Солнцем антихвост, то есть поток гозообразного материала в виде струи, направленной в сторону Солнца, будет направлен ​​на Землю Фото: NASA

По словам ученого, в момент противостояния с Солнцем антихвост, то есть поток гозообразного материала в виде струи, направленной в сторону Солнца, будет направлен ​​на Землю. Это событие может пролить новый свет на природу антихвоста и разрешить загадку некоторых аномалий 3I/ATLAS, считает Леб.

Учитывая большую скорость движения 3I/ATLAS относительно Солнца, дополненную противодействием солнечного ветра и излучения нашей звезды, вещество, переносимое антихвостом, включая ядовитый цианид, не имеет шансов достичь Земли и повлиять на нашу жизнь, говорит Леб. Но к Земле могут быть запущены технологические мини-зонды, которые могут маневрировать, чтобы преодолеть расстояние между 3I/ATLAS и Землей, если это не комета, а космический корабль инопланетян.

По словам Леба, последней аномалией 3I/ATLAS, которая может указывать на наличие внеземной технологии, в частности работы искусственного двигателя, является симметричная система из 3 мини-струй, дополняющих антихвост, которые были обнаружены недавно.

Как уже писал Фокус, Леб предполагает, что инопланетная цивилизация могла воспользоваться обычной кометой для того, чтобы спрятать там свой космический аппарат, который мог бы перемещаться по галактике таким образом.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили потрясающие фотографии взрыва природной водородной бомбы в космосе. Ученые получили невероятные изображения взрыва новой на двух разных белых карликах. Исследование предоставляет прямые доказательства того, что эти взрывы сложнее, чем считалось ранее.