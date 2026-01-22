Взрыв водородной бомбы в космосе: астрономы получили потрясающие фотографии (фото)

Ученые получили невероятные изображения взрыва новой на двух разных белых карликах. Исследование предоставляет прямые доказательства того, что эти взрывы сложнее, чем считалось ранее.

Астрономы получили изображения двух звездных взрывов, так называемых новых, с беспрецедентной детализацией. Эти взрывы представляют собой взрывы природных водородных бомб в космосе и важны для понимания звездной эволюции. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Futurism.

Сверхновые — это взрывы, которые происходят, когда массивная звезда, намного больше Солнца, умирает, и после нее остается нейтронная звезда или черная дыра.

Новые – это взрывы на поверхности белых карликов, которые их не уничтожают. Белый карлик – это остаточное ядро умершей звезды, похожей на Солнце. Взрывы новых возникают тогда, когда белый карлик забирает вещество у соседней звезды. Когда очень много водорода накапливается на поверхности белого карлика происходит взрыв.

Взрывы новых возникают тогда, когда белый карлик забирает вещество у соседней звезды. Иллюстрация Фото: space.com

Иными словами, новые — это природные водородные бомбы, во время взрыва которых выделяется энергия, равная энергии, выпускаемой Солнцем примерно за 100 000 лет.

Несмотря на то, что эти мощные взрывы выделяют много света, астрономы могли лишь предполагать, что происходит на ранних стадиях взрыва новой, поскольку прямые наблюдения были затруднены. Дело в том, что взорвавшийся материал представлял собой единую точку света, но новые изображения помогают раскрыть секрет новых.

Вместо того чтобы видеть просто вспышку света, астрономы раскрыли истинную сложность того, как разворачиваются эти взрывы. Оказалось, что взрывы новых гораздо сложнее, чем предполагалось.

Ученые получили изображения взрыва новой на белом карлике V1674 Геркулес. Это один из самых быстрых звездных взрывов в истории наблюдений. Изображения получены через 2 дня (слева) и 3 дня (посередине) после взрыва. Справа представлено художественное изображение взрыва новой Фото: Futurism

Изображения были с помощью комплекса телескопов CHARA Array. Затем эти данные были дополнены изображениями, полученными с помощью космического телескопа Fermi и наземного телескопа "Джемини север".

По словам ученых, оказалось, что новые представляет собой не один разрушительный взрыв, а их история более многослойна. Один из исследованных взрывов новых, на звезде V1674 Геркулес, оказался одной из самых быстро развивающихся новых в истории наблюдений, достигнув пика светимости и потухнув всего за несколько дней. На снимке были видны два отчетливых выброса газа, что указывает на то, что взрыв включал в себя множество мощных выбросов вещества, взаимодействовавших друг с другом. Но по-настоящему поразительным было то, что эти выбросы выпускали гамма-излучение. Это значит, что взрывы новых способны производить одно из самых мощных излучений в космосе, которое обычно связывают со взрывом сверхновой.

Другой взрыв новой, на звезде V1405 Кассиопея, разворачивался в более замедленном темпе. Вещество с белого карлика выбрасывалось в течение 50 дней. В течение этого периода вокруг белого карлика и его компаньона была создана оболочка из выброшенного газа. Когда она рассеялась, газовые выбросы также создали гамма-излучение.

Тот факт, что оба события привели к появлению гамма-излучения, показывает, что взрывы новых являются естественными лабораториями для изучения экстремальной физики, говорят ученые.

