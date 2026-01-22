Вибух водневої бомби в космосі: астрономи отримали приголомшливі фотографії (фото)

Вчені отримали неймовірні зображення вибуху нової на двох різних білих карликах. Дослідження надає прямі докази того, що ці вибухи складніші, ніж вважалося раніше.

Астрономи отримали зображення двох зоряних вибухів, так званих нових, з безпрецедентною деталізацією. Ці вибухи являють собою вибухи природних водневих бомб у космосі і важливі для розуміння зоряної еволюції. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Futurism.

Наднові — це вибухи, які відбуваються, коли масивна зірка, набагато більша за Сонце, помирає, і після неї залишається нейтронна зірка або чорна діра.

Нові — це вибухи на поверхні білих карликів, які їх не знищують. Білий карлик — це залишкове ядро померлої зірки, схожої на Сонце. Вибухи нових виникають тоді, коли білий карлик забирає речовину в сусідньої зірки. Коли дуже багато водню накопичується на поверхні білого карлика, відбувається вибух.

Вибухи нових виникають тоді, коли білий карлик забирає речовину в сусідньої зірки. Ілюстрація Фото: space.com

Іншими словами, нові — це природні водневі бомби, під час вибуху яких виділяється енергія, що дорівнює енергії, яку випускає Сонце приблизно за 100 000 років.

Незважаючи на те, що ці потужні вибухи виділяють багато світла, астрономи могли лише припускати, що відбувається на ранніх стадіях вибуху нової, оскільки прямі спостереження були ускладнені. Річ у тім, що матеріал, який вибухнув, являв собою єдину точку світла, але нові зображення допомагають розкрити секрет нових.

Замість того щоб бачити просто спалах світла, астрономи розкрили справжню складність того, як розгортаються ці вибухи. Виявилося, що вибухи нових набагато складніші, ніж передбачалося.

Учені отримали зображення вибуху нової на білому карлику V1674 Геркулес. Це один із найшвидших зоряних вибухів в історії спостережень. Зображення отримані через 2 дні (ліворуч) і 3 дні (посередині) після вибуху. Праворуч представлено художнє зображення вибуху новою Фото: Futurism

Зображення були за допомогою комплексу телескопів CHARA Array. Потім ці дані були доповнені зображеннями, отриманими за допомогою космічного телескопа Fermi і наземного телескопа "Джеміні північ".

За словами вчених, виявилося, що нові являють собою не один руйнівний вибух, а їхня історія більш багатошарова. Один із досліджених вибухів нових, на зірці V1674 Геркулес, виявився однією з найшвидше розвиваючихся нових в історії спостережень, досягнувши піку світності та згаснувши всього за кілька днів. На знімку було видно два чітких викиди газу, що вказує на те, що вибух містив у собі безліч потужних викидів речовини, які взаємодіяли один з одним. Але по-справжньому вражаючим було те, що ці викиди випускали гамма-випромінювання. Це означає, що вибухи нових здатні виробляти одне з найпотужніших випромінювань у космосі, яке зазвичай пов'язують із вибухом наднової.

Інший вибух нової, на зірці V1405 Кассіопея, розгортався в більш уповільненому темпі. Речовина з білого карлика викидалася протягом 50 днів. Протягом цього періоду навколо білого карлика і його компаньйона була створена оболонка з викинутого газу. Коли вона розсіялася, газові викиди також створили гамма-випромінювання.

Той факт, що обидві події призвели до появи гамма-випромінювання, показує, що вибухи нових є природними лабораторіями для вивчення екстремальної фізики, кажуть учені.

