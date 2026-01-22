Найкраще полярне сяйво за 20 років польотів: пілот зробив фотографії з висоти 11 км (фото)

Фотографії вражаючого полярного сяйва зробив пілот літака Boeing 787 Dreamliner під час сильної геомагнітної бурі рівня G4. Це була одна з найсильніших магнітних бур на Землі за останні роки.

19 січня Землю накрила потужна магнітна буря рівня G4, викликана зіткненням коронального викиду маси з Сонця з магнітним полем нашої планети. Метт Мелнік, пілот цивільної авіації та мисливець за полярним сяйвом, став свідком приголомшливого фізичного явища в атмосфері під час польоту з Канади до Європи. Мелнік каже, що це було найнеймовірніше полярне сяйво, яке він коли-небудь бачив за 20 років польотів, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час нещодавньої магнітної бурі рівня G4 (найпотужнішою магнітною бурею є та, яка має рівень G5), а саме ввечері 19 січня, полярне сяйво спостерігалося по всьому світу далеко за межами полярних регіонів, де воно зазвичай спостерігається. Мабуть, найкращим місцем для спостереження та зйомки полярного сяйва була кабіна пасажирського авіалайнера Boeing 787 Dreamliner. Цим скористався пілот Метт Мелнік, який використав свою камеру з ширококутним об'єктивом, щоб зробити приголомшливі фотографії атмосферного явища.

Відео дня

Мабуть, найкращим місцем для спостереження і зйомки полярного сяйва була кабіна пасажирського авіалайнера Boeing 787 Dreamliner Фото: space.com

За словами Мелніка, полярне сяйво стало видно, щойно літак піднявся над хмарами під час польоту з Калгарі, Канада, до Лондона, Велика Британія, і це явище пілот спостерігав майже протягом усього польоту. Пілот каже, що він не забуде цей вечір ще довго, адже це було найнеймовірніше полярне сяйво, яке він коли-небудь бачив за 20 років польотів.

Пілот каже, що він не забуде цей вечір ще довго, адже це було найнеймовірніше полярне сяйво, яке він коли-небудь бачив за 20 років польотів Фото: space.com

Захоплюючі фотографії полярного сяйва були зроблені з висоти 11 кілометрів над Канадою.

З крейсерської висоти таких літаків, як Boeing 787 Dreamliner, високо над хмарами і далеко від світлового забруднення міст, полярне сяйво може здаватися яскравішим, чіткішим і масштабнішим, ніж із землі.

Захоплюючі фотографії полярного сяйва були зроблені з висоти 11 кілометрів над Канадою Фото: space.com

Полярне сяйво виникає через взаємодію заряджених сонячних частинок з атомами газів, переважно кисню та азоту, у верхніх шарах атмосфери Землі. Але особливо приголомшливим полярне сяйво стає під час магнітної бурі на нашій планеті, коли потужний потік плазми врізається в магнітне поле Землі.

Коли сонячні частинки врізаються в атоми кисню та азоту, то останні отримують надлишкову енергію. Щоб повернутися у звичайний стан, атоми повинні позбутися зайвої енергії і роблять вони це, випускаючи частинку світла — фотон. Таким чином в атмосфері виникає барвисте полярне сяйво.

Як уже писав Фокус, пошкоджений космічний корабель Китаю повернувся на Землю без екіпажу. Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-20", пошкоджений в результаті зіткнення з космічним сміттям, благополучно пережив політ через атмосферу Землі. На борту корабля був лише скафандр, але не було астронавтів.

Також Фокус писав про те, як із Землі побачити, де перебувають чотири легендарні космічні апарати.