Пошкоджений космічний корабель Китаю повернувся на Землю без екіпажу: тільки скафандр (відео)

Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-20", пошкоджений унаслідок зіткнення з космічним сміттям, благополучно пережив політ через атмосферу Землі. На борту корабля був лише скафандр, але не було астронавтів.

В Управлінні програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA) повідомили, що космічний корабель "Шеньчжоу-20" приземлився на посадковому майданчику "Дунфен" в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю 19 січня. Це була перша подібна надзвичайна ситуація в історії Китаю, коли знадобилося повернення корабля з орбіти на Землю без екіпажу. "Шеньчжоу-20" було зістиковано з космічною станцією Китаю "Тяньгун". Корабель довелося відправити на Землю без екіпажу через пошкодження, отримані в космосі, пише Space.

24 квітня 2025 року Китай запустив пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-20", відправивши трьох космонавтів на космічну станцію "Тяньгун" для виконання завдань у межах чергової шестимісячної місії.

Початкова дата повернення астронавтів місії "Шеньчжоу-20", запланована на 5 листопада, була відкладена через те, що космічний корабель не відповідав вимогам їхнього безпечного повернення. В ілюмінаторі корабля було помічено тріщини, як припускають, отримані внаслідок зіткнення з космічним сміттям. Тому корабель залишався на орбіті, а його екіпаж повернувся додому на іншому космічному кораблі.

Огляд "Шеньчжоу-20" після приземлення показав, що зовнішня частина корабля загалом не пошкоджена Фото: Синьхуа

Огляд "Шеньчжоу-20" після приземлення засвідчив, що зовнішня частина корабля загалом не пошкоджена, а предмети всередині перебувають у доброму стані. Цю рятувальну місію було визнано успішною.

Одним із предметів, що перебували в кораблі, був списаний скафандр для виходу у відкритий космос. Цей скафандр використовувався на орбіті понад чотири роки, значно перевищивши свій початковий термін служби. За цей час його використовували 11 китайських космонавтів, що забезпечило їм 20 успішних виходів у відкритий космос.

Екіпаж місії "Шеньчжоу-20" повернувся на Землю 14 листопада на борту корабля "Шеньчжоу-21". Щоб у екіпажу станції "Тяньгун" був транспортний засіб для повернення додому в разі надзвичайної ситуації, Китай відправив у космос корабель "Шеньчжоу-22" без екіпажу.

Зараз триває підготовка до старту корабля "Шеньчжоу-23", який буде резервним транспортним засобом для астронавтів на китайській космічній станції.

