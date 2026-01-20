Китай показав усю міць свого телескопа "Сюньтянь": NASA залишилося далеко позаду (відео)

Китайські вчені провели попереднє дослідження можливостей нового космічного телескопа "Сюньтянь". Він буде запущений 2027 року і має важливу особливість.

Китай активно готується до запуску космічного телескопа "Сюньтянь", який заплановано на початок 2027 року і який перебуватиме на одній орбіті з космічною станцією "Тяньгун". Учені щойно завершили повномасштабне моделювання спостережень телескопа за космосом у рамках підготовки до запуску. Дослідження опубліковано в журналі Research in Astronomy and Astrophysics, пише Space.

Китайський космічний телескоп "Сюньтянь" активно готують до запуску на початку наступного року. Він оснащений головним дзеркалом завширшки 2 метри, трохи меншим, ніж у телескопа NASA Габбл. Але автори дослідження заявляють, що він буде набагато ефективнішим інструментом для огляду космосу. Китайський телескоп оснащений камерою з роздільною здатністю 2,5 мільярда пікселів і має поле зору приблизно у 300 разів більше, ніж у телескопа Габбл. При цьому він зможе спостерігати за космосом у широкому діапазоні спектра світла: від ближнього ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного, і створювати зображення з дуже високою роздільною здатністю.

У міру того, як підготовка до запуску телескопа вступає в завершальну стадію, китайські вчені провели моделювання спостережень за космосом, щоб визначити можливості обсерваторії. Результати моделювання показують, що телескоп "Сюньтянь" може зробити значний внесок у дослідження Всесвіту і поліпшити розуміння його природи.

Космічний телескоп "Сюньтянь" активно готують до запуску на початку наступного року Фото: CNSA

Китайський космічний телескоп вивчатиме інші галактики, еволюцію Чумацького шляху, а також зірок і планет. Він також може дати уявлення про темну матерію і темну енергію. Перша є загадковою невидимою речовиною, яка зіграла важливу роль у формуванні структури Всесвіту, але її не можна побачити безпосередньо, адже темна матерія не випускає і не поглинає світло. Але вона взаємодіє зі звичайною матерією за допомогою своєї гравітації. Що стосується темної енергії, то це загадкова сила, яка керує прискореним розширенням Всесвіту.

Китайські вчені заявляють, що телескоп "Сюньтянь" буде таким же потужним, як космічні обсерваторії NASA Вебб і Габбл, але у нього є одна важлива перевага.

Після запуску телескоп "Сюньтянь" перебуватиме на низькій навколоземній орбіті в автономному режимі, але буде обертатися навколо Землі на тій самій орбіті, що й китайська космічна станція "Тяньгун". Як показано у відеоролику, телескоп зможе проводити стикування з "Тяньгун" і астронавти зможуть проводити обслуговування, ремонт і навіть модернізацію обсерваторії. Це неможливо ні для телескопа Хаббл, який розташований поруч із Землею, ні для телескопа Вебб, який розташований далеко в космосі. Востаннє астронавти NASA проводили ремонт і модернізацію телескопа Габбл у 2009 році.

