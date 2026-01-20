Пошук інопланетян: є спосіб знайти позаземне життя на інших планетах, допоможе світло і газ

Одне з головних питань, на яке поки що немає відповіді, звучить так: "Чи самотні ми у Всесвіті?" Вчені вважають, що позаземне життя існує на інших планетах і є спосіб виявити ознаки його існування.

За останні 30 років астрономи з'ясували, що Сонце — це не єдина зірка, навколо якої обертаються планети. Було виявлено вже понад 6000 планет за межами Сонячної системи, які обертаються навколо інших зірок. За допомогою телескопів можна з'ясувати, чи є життя на будь-яких із цих світів. Для цього можна провести аналіз газів в атмосферах цих планет, пише The Conversation.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пошук позаземного життя: молекулярний штрихкод

Існує низка способів, які допомагають звузити коло пошуку потенційно населених планет. Наприклад, використовуючи відстань планети від її зірки, астрономи можуть розрахувати її ймовірну температуру. Наявність помірної температури може призвести до того, що на планеті міститься вода в рідкому вигляді — один із головних компонентів для появи життя. Наявність відповідної температури для рідкої води сильно залежить від наявності та характеру атмосфери планети.

Відео дня

Астрономи можуть ідентифікувати молекули, які знаходяться в атмосферах далеких планет. Кожна хімічна речовина в атмосфері має свій власний, схожий на штрихкод, візерунок, який вона залишає на світлі, що проходить через неї. Збираючи зоряне світло, що пройшло через атмосферу планети, телескопи можуть бачити штрихкоди молекул, що складають цю атмосферу.

Сила сигналу залежить від кількості молекул в атмосфері: вона сильніша для найпоширеніших молекул і слабша в міру зменшення їхньої кількості. Це означає, що зазвичай найлегше виявити домінуючі в атмосфері молекули, хоча це не завжди так. Деякі з молекулярних штрихкодів мають високу міцність, інші — низьку.

Зараз найчастіше для дослідження атмосфер далеких планет астрономи використовують космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Наприклад, в атмосфері Землі переважає двоатомний азот (N₂), але цей молекулярний штрихкод слабкий порівняно з набагато менш поширеними двоатомними молекулами кисню (O₂), озоном (O₃), вуглекислим газом (CO₂) і водою (H₂O). Наразі найчастіше для дослідження атмосфер далеких планет астрономи використовують космічний телескоп Вебб, що збирає світло в інфрачервоному діапазоні.

Виявлення молекулярних штрихкодів в атмосфері планети є не дуже простим завданням. Різні вчені можуть отримувати різні результати через незначно відмінні підходи до обробки одних і тих самих даних. Але, незважаючи на ці труднощі, були досягнуті надійні результати виявлення молекул. Були виявлені прості молекули з міцними штрихкодами, такі як метан, вуглекислий газ і вода. На деяких планетах вчені навіть виявили речовини, які можуть бути ознаками існування позаземного життя, але ці результати оскаржуються.

Ці телескопи можуть виявити позаземне життя

Кілька майбутніх космічних телескопів дадуть змогу дізнатися більше про далекі планети, які можуть бути схожі на Землю, а отже можуть бути потенційно населеними.

Запуск космічного телескопа Plato Європейського космічного агентства заплановано на 2026 рік. Він дасть змогу ідентифікувати планети, набагато більш схожі на Землю, ніж ті, які нам відомі зараз. Космічний телескоп NASA Roman, запуск якого заплановано на 2029 рік, дасть змогу вивчати планети, що обертаються навколо прилеглих зірок, а також телескоп Ariel Європейського космічного агентства, запуск якого заплановано на 2029 рік, призначено для точнішого визначення складу атмосфер далеких планет.

Зараз NASA працює над космічним телескопом Habitable Worlds Observatory (HWO), який вивчатиме схожі на Землю планети, щоб визначити, чи є там життя Фото: solar-system

Зараз NASA працює над космічним телескопом Habitable Worlds Observatory (HWO), який вивчатиме схожі на Землю планети, щоб визначити, чи є там життя. HWO зможе побачити у відбитому від планети зоряному світлі штрихкоди двоатомного кисню та інших газів, характерних для атмосфери Землі. Також він зможе виявити ознаки поглинання зоряного світла рослинами, що фотосинтезують. Також HWO здатний буде скласти карту поверхні далекої планети, що має вказати на наявність там потенційних континентів і океанів.

За допомогою цих телескопів вчені, можливо, наблизяться до відповіді на питання про те, чи є Земля унікальною планетою, на якій існує життя.

Як уже писав Фокус, майже найсильніша магнітна буря накрила Землю і в Україні бачили полярне сяйво. На Сонці виник спалах найпотужнішого класу цих енергетичних подій, що призвело до появи на нашій планеті магнітної бурі рівня G4.