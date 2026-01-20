Майже найсильніша магнітна буря накрила Землю: в Україні бачили полярне сяйво (фото)

На Сонці виник спалах найпотужнішого класу цих енергетичних подій, що призвело до появи на нашій планеті магнітної бурі рівня G4. Це майже найпотужніша геомагнітна буря.

На Сонці в неділю, 18 січня з'явився потужний спалах класу Х1.9 в області сонячних плям AR4341. Разом зі спалахом з'явився корональний викид маси, який вирушив у бік Землі. Хоча вчені прогнозували, що він досягне нашої планети у вівторок, 20 січня, це сталося ввечері, в понеділок, 19 січня. У підсумку на Землі з'явилася магнітна буря класу G4. Через це полярне сяйво можна було спостерігати набагато південніше місць, де його зазвичай спостерігають. Зокрема і в Україні, пише Space.

Сонячні спалахи поділяють на п'ять класів залежно від їхньої сили: від A, B, C і M до X. Причому кожна буква позначає десятикратне збільшення інтенсивності спалаху. Спалахи класу X — це найпотужніші викиди випромінювання та енергії на Сонці. Унаслідок цього спалаху 18 січня на частині Землі, освітленій Сонцем, особливо в Північній Америці, було зафіксовано проблеми з радіозв'язком.

На Сонці в неділю, 18 січня з'явився потужний спалах класу Х1.9 в області сонячних плям AR4341 Фото: NOAA

Коронарний викид маси (КВМ) — це потужний викид плазми із Сонця, що несе магнітне поле. Якщо КВМ врізається в магнітне поле Землі, то він може викликати геомагнітну бурю.

Ці геомагнітні бурі різняться за інтенсивністю, а тому їх поділяють на класи від слабких (G1) до екстремальних (G5). Новий корональний викид маси досяг Землі приблизно о 21:40 за Києвом, у понеділок, 19 січня, що призвело до появи дуже сильної магнітної бурі рівня G4. Вчені кажуть, що вплив магнітної бурі може відчуватися ще протягом 20 і 21 січня.

Разом зі спалахом з'явився потужний корональний викид маси, який вирушив у бік Землі Фото: NOAA

Магнітні бурі такої потужності можуть порушити роботу супутників на орбіті, погіршити роботу зв'язку, систем GPS та електромереж. Також під час таких магнітних бур полярні сяйва з'являються далеко за межами полярних районів планети, де їх зазвичай спостерігають. Зокрема, полярне сяйво можна спостерігати в регіонах, які розташовані близько 45 градусів північної широти.

Жителі деяких регіонів України спостерігали яскраве полярне сяйво ввечері 19 січня Фото: Труха

Жителі деяких регіонів України (країна розташована між 44 і 52 градусами північної широти), як уже писав Фокус, спостерігали яскраве полярне сяйво ввечері 19 січня.

Прибуття коронального викиду маси важко передбачити. Швидкість, напрямок руху і магнітна орієнтація цих потоків плазми визначають, наскільки сильно вони будуть взаємодіяти з магнітним полем Землі і чи будуть це робити взагалі.

Якщо магнітне поле КВМ орієнтоване на південь, воно може легше з'єднатися з направленим на північ магнітним полем Землі, і викликати магнітну бурю. Якщо магнітне поле КВМ орієнтоване на північ, магнітне поле Землі значною мірою відхиляє його енергію і не призводить до появи магнітної бурі.

Як уже писав Фокус, учені прогнозували появу магнітної бурі рівня G3 у вівторок, 20 січня.

