Прогноз магнітних бур з 19 до 21 січня: учені радять приготуватися до вівторка

У вівторок, 20 січня, метеорологи радять готуватися до магнітної бурі, яка протягом дня може посилитися до класу G3 — сильної геомагнітної бурі.

В останні 24 години сонячна активність була високою, переважно через сильний спалах на Сонці, який стався 18 січня. Спалах стався у складній ділянці сонячних плям, що розташувалися на південному сході зірки.

"На зображеннях коронографа спостерігався викид корональної маси (КВМ) у гало. Попередня оцінка передбачає прибуття КВМ на 2-й день (20 січня). Однак для більш детального аналізу очікуються додаткові зображення коронографа", — кажуть експерти з метеорологічного бюро Met Office.

Наразі на стороні Сонця, яка звернена до Землі, знаходяться дев'ять областей із сонячними плямами. Область на південному сході зірки є найбільшою і має помірно складну магнітну структуру. Інший регіон на південному заході є другим за величиною, хоча й демонструє ознаки ослаблення. На півдні, поблизу центру диска, утворився новий невеликий регіон, а ще один новий регіон з'являється поблизу північно-східного краю. Усі плями, що залишилися, наразі менші або мають простішу форму.

Прогноз магнітних бур на чотири дні

Експерти очікують, що сонячна активність у найближчі чотири дні варіюватиметься від низької до помірної, з імовірністю подальших спалахів класу М (середні з великих). Також зберігається невелика ймовірність ізольованого спалаху класу X (найпотужніший). Ці спалахи можуть статися у двох найбільших і найскладніших областях сонячних плям.

Викид корональної маси, який стався 18 січня, ймовірно, досягне Землі 20 січня. Цього дня очікується магнітна буря середньої або слабкої інтенсивності (G1-G2).

Але експерти не виключають, що ця магнітна буря може посилитися до класу G4 (сильна). Вплив КВМ збережеться і 21 січня, після чого почне поступово послаблюватися.

