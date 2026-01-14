Учені розповіли, наскільки глибоко можна провалитися в Сонце

Ви б змогли проникнути напрочуд глибоко в надра Сонця, якби вирішили кілька проблем.

Сонце — це величезна зірка, яка приблизно в 100 разів більша за Землю. Це дуже гаряча куля з плазми, яка має атмосферу та ядро. Уявімо, що ви вирішили проникнути в надра Сонця. Учені розповіли, на яку глибину можна зануритися всередину Сонця, перш ніж подальший рух стане неможливим, пише IFLScience.

Для початку потрібно вирішити, як дістатися до Сонця. Хоча можна подумати, що потрібно всього лише запустити ракету по прямій у напрямку до нашої зірки, це закінчиться тим, що ви пролетите повз. Замість цього вам потрібно, використовуючи гравітаційну допомогу кількох планет, компенсувати свою бічну швидкість.

За словами вчених з NASA, Земля рухається навколо Сонця дуже швидко, приблизно зі швидкістю 107 000 км/год, майже повністю боком щодо Сонця. Єдиний спосіб дістатися до Сонця — це компенсувати цей бічний рух.

Припустимо, що це вдалося зробити і ви опинилися біля нашої зірки. Але вам знадобитися надзвичайно міцний скафандр або якийсь інший захисний пристрій, здатний витримувати екстремальні температури, перш ніж ви зможете спробувати поплавати всередині Сонця.

Температура Сонця

Найгарячішим місцем у Сонця є його ядро, пояснюють учені з NASA. Його температура становить приблизно 15 мільйонів градусів Цельсія. Поверхня Сонця або фотосфера має температуру 5500 градусів Цельсія. Водночас верхня частина атмосфери Сонця, сонячна корона, нагрівається до 2 мільйонів градусів Цельсія. Науковці намагаються зрозуміти, чому віддалена від джерела енергії та тепла, тобто ядра, корона набагато гарячіша за фотосферу, що розташована ближче до ядра.

Щільність Сонця

Тепер потрібно поговорити про щільність. Навіть у найміцнішому скафандрі, якого зараз не існує, або перебуваючи в будь-якому футуристичному пристрої, ви не зможете досягти ядра Сонця. Щільність ядра Сонця становить близько 150 грам на кубічний сантиметр (г/см³). Це приблизно у 8 разів більше щільності золота (19,3 г/см³) або в 13 разів більше щільності свинцю (11,3 г/см³).

Але в сонячній короні, точно можна легко зануритися вниз. У короні щільність частинок становить близько 10-16 грам на кубічний сантиметр. Ця щільність набагато менша, ніж в атмосфері Землі.

Насправді, ви б напрочуд далеко просунулися вглиб нашої зірки, перш ніж перестали б тонути. У людини приблизно така сама густина (близько 985 кг/м³), як і у води (1000 кг/м³). Так де ж усередині Сонця густина приблизно дорівнює густині води? Це місце знаходиться глибоко всередині радіаційної зони, де густина сильно змінюється.

Як глибоко можна зануритися в Сонце?

За словами вчених, хоча фотони (частинки світла) рухаються зі швидкістю світла, вони багаторазово відбиваються від цього щільного матеріалу, тож окремому фотону потрібно близько мільйона років, щоб нарешті досягти прикордонного шару. Щільність падає з 20 г/см³ (приблизно щільність золота) до всього лише 0,2 г/см³ (менше щільності води) від дна до вершини радіаційної зони. Температура падає з 7 000 000 до приблизно 2 000 000 градусів Цельсія на тій самій відстані.

Точка, в якій ви почнете плавати, приблизно за густини води, буде знаходитися майже посередині радіаційної зони Сонця. Звідти густина збільшуватиметься, поки ви більше не зможете занурюватися в Сонце.

Радіаційна зона Сонця — це середній шар нашої зірки, розташований між ядром і конвективною зоною, приблизно від 0,25 до 0,7 діаметра Сонця, який становить майже 1,4 мільйона кілометрів.

