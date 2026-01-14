Ученые рассказали, насколько глубоко можно провалиться в Солнце

Вы бы смогли проникнуть на удивление глубоко в недра Солнца, если бы решили несколько проблем.

Солнце – это огромная звезда, которая примерно в 100 раз больше Земли. Это очень горячий шар из плазмы, который имеет атмосферу и ядро. Представим, что вы решили проникнуть в недра Солнца. Ученые рассказали, на какую глубину можно погрузиться внутрь Солнца прежде, чем дальнейшее движение станет невозможным, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для начала нужно решить, как добраться к Солнцу. Хотя можно подумать, что нужно всего лишь запустить ракету по прямой по направлению к нашей звезде, это закончится тем, что вы пролетите мимо. Вместо этого вам нужно, используя гравитационную помощь нескольких планет, компенсировать свою боковую скорость.

Відео дня

По словам ученых из NASA, Земля движется вокруг Солнца очень быстро, примерно со скоростью 107 000 км/ч, почти полностью боком относительно Солнца. Единственный способ добраться до Солнца — это компенсировать это боковое движение.

Предположим, что это удалось сделать и вы оказались возле нашей звезды. Но вам понадобиться чрезвычайно прочный скафандр или какое-то другое защитное устройство, способное выдерживать экстремальные температуры, прежде чем вы сможете попытаться поплавать внутри Солнца.

Температура Солнца

Самым горячим местом у Солнца является его ядро, объясняют ученые из NASA. Его температура составляет примерно 15 миллионов градусов Цельсия. Поверхность Солнца или фотосфера имеет температуру 5500 градусов Цельсия. В то же время верхняя часть атмосферы Солнца, солнечная корона, нагревается до 2 миллионов градусов Цельсия. Ученые пытаются понять, почему удаленная от источника энергии и тепла, то есть ядра, корона намного горячее фотосферы, которая находится ближе к ядру.

Вы бы смогли проникнуть на удивление глубоко в недра Солнца, если бы решили несколько проблем Фото: Forbes

Плотность Солнца

Теперь нужно поговорить о плотности. Даже в самом прочном скафандре, которого сейчас не существует, или находясь в каком-либо футуристическом устройстве, вы не сможете достичь ядра Солнца. Плотность ядра Солнца составляет около 150 грамм на кубический сантиметр (г/см³). Это примерно в 8 раз больше плотности золота (19,3 г/см³) или в 13 раз больше плотности свинца (11,3 г/см³).

Но в солнечной короне, точно можно легко погрузиться вниз. В короне плотность частиц составляет около 10-16 грамм на кубический сантиметр. Эта плотность намного меньше, чем в атмосфере Земли.

На самом деле, вы бы удивительно далеко продвинулись вглубь нашей звезды, прежде чем перестали бы тонуть. У человека примерно такая же плотность (около 985 кг/м³), как и у воды (1000 кг/м³). Так где же внутри Солнца плотность примерно равна плотности воды? Это место находится глубоко внутри радиационной зоны, где плотность сильно меняется.

Как глубокого можно погрузиться в Солнце?

По словам ученых, хотя фотоны (частицы света) движутся со скоростью света, они многократно отражаются от этого плотного материала, так что отдельному фотону требуется около миллиона лет, чтобы наконец достичь пограничного слоя. Плотность падает с 20 г/см³ (примерно плотность золота) до всего лишь 0,2 г/см³ (меньше плотности воды) от дна до вершины радиационной зоны. Температура падает с 7 000 000 до примерно 2 000 000 градусов Цельсия на том же расстоянии.

Точка, в которой вы начнете плавать, примерно при плотности воды, будет находиться почти посредине радиационной зоны Солнца. Оттуда плотность будет увеличиваться, пока вы больше не сможете погружаться в Солнце.

Радиационная зона Солнца — это средний слой нашей звезды, расположенный между ядром и конвективной зоной, примерно от 0,25 до 0,7 диаметра Солнца, который составляет почти 1,4 миллиона километров.

Как уже писал Фокус, ученые нашли срытый источник загадочного излучения, возникающего при самых сильных вспышках на Солнце.

Также Фокус писал о том, что США действительно хотят построить ядерный реактор на Луне к 2030 году. NASA и Министерство энергетики США объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, подтверждающего их приверженность выполнению этого амбициозного плана.