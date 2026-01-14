США действительно хотят построить ядерный реактор на Луне к 2030 году

NASA и Министерство энергетики США объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, подтверждающего их приверженность выполнению этого амбициозного плана.

NASA всерьез намерено создать атомную электростанцию на Луне к 2030 году. Уже несколько лет космическое агентство США работает над созданием ядерного реактора, который мог бы обеспечивать энергией одну или несколько баз на Луне, которые NASA хочет построить в рамках своей программы "Артемида", пишет Space.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп издал указ, призывающий начать строительство базы на Луне к 2030 году, а также обеспечить готовность ядерного реактора к запуску на поверхность спутника Земли к тому же году.

13 января NASA и Министерство энергетики США объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, подтверждающего их приверженность выполнению этого амбициозного плана.

По словам администратора NASA Джареда Айзекмана, США намерены снова отправить своих астронавтов на Луну, просить там базу и всю необходимую инфраструктуру для дальнейшего освоения Луны. Дальнейшая цель NASA состоит в том, чтобы использовать Луну для будущих пилотируемых миссий на Марс и на другие миры Солнечной системы.

Согласно заявлению Айзекмана, для достижения этой цели необходимо использовать ядерную энергию. Подписание меморандума позволяет наладить более тесное сотрудничество между NASA и Министерством энергетики CША для создания возможностей, "необходимых для начала Золотого века освоения космоса".

Многие ученые считают, что для создания постоянных баз на Луне и Марсе нужно использовать ядерную энергию. Ядерные реакторы могут непрерывно вырабатывать электроэнергию в течение многих лет без необходимости дозаправки, и на них не влияют факторы окружающей среды.

NASA и Министерство энергетики США сотрудничают в разработке космических ядерных энергетических систем уже более 50 лет. На протяжении десятилетий многие из космических аппаратов NASA, предназначенных для исследования дальнего космоса, такие как аппарат "Кассини" для исследования Сатурна и марсоходы Curiosity и Perseverance, использовали радиоизотопные термоэлектрические генераторы в качестве источника энергии.

