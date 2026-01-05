Прошло 54 года: NASA впервые возвращает людей на Луну в 2026 году, будут рекорды (фото)

Астронавты NASA не посещали Луну с 1972 года. Участники миссии “Аполлон-17” были последними людьми, которые увидели спутник Земли с близкого расстояния. В этом году NASA впервые отправляет людей к Луне.

После многочленных переносов даты запуска первой с 1972 года пилотируемой миссии на Луну NASA наконец-то готово вернуться на спутник Земли. В 2026 году состоит миссия "Артемида-2", в рамках которой четыре астронавта на борту космического корабля "Орион" облетят вокруг Луны, а затем вернуться обратно. Это будет подготовка в первой в XXI высадке человека на Луну в рамках миссии "Артемида-3", пишет Space.

Миссия NASA "Артемида-2" была беспилотной, но успешной. В 2022 году космический корабль "Орион" без экипажа облетел Луну и вернулся обратно. NASA планировало с помощью ракеты-носителя Space Launch System (SLS) уже в 2023 году запустить миссию "Артемида-2" по тому же маршруту, но с экипажем. Но технические проблемы с кораблем "Орион" заставили перенести запуск на 2024 года, а затем на 2025 год. Теперь же NASA все же собирается осуществить миссию "Артемида-2" в 2026 году. Запуск состоится не ранее февраля.

В соответствии с текущим планом NASA, астронавты Кристина Кох, Виктор Гловер, Рид Уайсмен и Джереми Хансен должны совершить облет Луны и вернуться обратно домой за 10 дней. Это будет репетиция миссии "Артемида-3", когда астронавты NASA должны вернуться на поверхность Луны впервые с 1972 года, и данная миссия должна состоятся в 2027 или в 2028 году.

Одна из проблем пилотируемой миссии связана с недостаточной готовностью компании SpaceX представить посадочный модуль Starship для экипажа, чтобы астронавты могли высадиться на Луне. Многие эксперты указывают на то, что перенос высадки на Луну астронавтов NASA может стать опасным для США, ведь Китай может раньше высадить своих астронавтов на спутнике Земли.

Астронавты миссии "Артемида-2": Рид Уайсмен, Кристина Кох, Виктор Гловер и Джереми Хансен Фото: NASA

И США, и Китай присматриваются к южному полярному региону Луны для создания там базы, где, по мнению ученых, находится большое количество водяного льда. Это ценный ресурс, который можно использовать для обеспечения астронавтов всем, от питьевой воды до ракетного топлива. Тот, кто окажется раньше в этом регионе сможет получить преимущество при дальнейшем освоении Луны.

Поэтому NASA рассматривает возможность того, что во время пилотируемых миссий на Луну может быть использован посадочный модуль для экипажа от компании Blue Origin — Blue Moon Mark 2.

В то же время Китай активно готовится к высадке своих астронавтов на поверхность Луны и темпы подготовки только растут, ведь цель КНР состоит в том, что китайцы должны ступить на поверхность Луны до 2030 года.

Космический корабль "Орион" Фото: NASA

Экипаж миссии "Артемида-2" также активно готовится к полету. Если текущий график NASA не будет нарушен, то уже в феврале этого года астронавты могут отправиться к Луне. В то же время у NASA ест возможность осуществить историческую миссию вплоть до апреля.

В день запуска экипаж миссии "Артемиды-2" поднимется на борт космического корабля "Орион", который выведет на околоземную орбиту ракета SLS. Сама миссия от старта до приземления должна продлиться 10 дней.

Ракета-носитель Space Launch System Фото: Скриншот

Если запуск пройдет успешно, то "Орион" отправится к Луне, чтобы облететь ее и вернуться обратно. Траектория полета будет представлять собой форму восьмерки. Эта траектория не выведет "Орион" полностью на орбиту округ Луны, но гарантирует возвращение космического корабля и экипажа на Землю независимо от любых проблем, которые могут возникнуть возле Луны.

Во время миссии "Артемида-2" астронавты проверят возможности космического корабля "Орион", а также проведут ряд научных экспериментов. Будут собраны данные воздействии космической среды на человеческий организм за пределами низкой околоземной орбиты. Такие исследования не проводились уже 54 года.

Также в рамках миссии "Артемида-2" астронавты должны оказаться дальше от Земли, чем экипажи миссий "Аполлон". Кох и Гловер также войдут в историю, ведь впервые возле Луны побывает женщина, а также представитель не европеоидной расы.

Как уже писал Фокус, эти частные космические корабли должны приземлиться на Луне в 2026 году. Сразу четыре посадочных модуля, созданных частными компаниями, попытаются совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Это важный шаг вперед на пути к освоению человечеством естественного спутника Земли.