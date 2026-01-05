Эти частные космические корабли должны приземлиться на Луне в 2026 году (фото)

Сразу четыре посадочных модуля, созданных частными компаниями, попытаются совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Это важный шаг вперед на пути к освоению человечеством естественного спутника Земли.

2026 год обещает стать впечатляющим годом для исследования Луны. NASA планирует впервые с 1972 года отправить людей на орбиту вокруг Луны с помощью миссии "Артемида-2" не ранее февраля. Китай планирует во второй половине года приземлить на южном полюсе Луны беспилотный посадочный модуль "Чанъэ-7". Но не только государственные космические агентства нацелены на исследование спутника Земли. Четыре частные компании в этом году планируют совершить мягкую посадку своих роботизированных модулей на Луне. Это может стать началом устойчивого, более коммерческого присутствия человечества на Луне, пишет Space.

Посадочный модуль Blue Moon Mark 1 от компании Blue Origin

Компания Blue Origin Джеффа Безоса собирается приземлить на Луне посадочный модуль Blue Moon Mark 1. Этот аппарат должен быть запущен на ракете New Glenn уже в начале 2026 года.

Миссия призвана стать технологической демонстрацией конструкции грузового посадочного модуля Blue Moon Mark 1, а также системы точной посадки. С помощью подобных грузовых модулей NASA сможет доставлять на Луну до 3000 кг полезной нагрузки.

Посадочный модуль Blue Moon Mark 1 должен приземлиться на южном полюсе Луны и будет нести прибор SCALPSS от NASA, который будет изучать, как выхлопные газы посадочного модуля взаимодействуют с поверхностью Луны во время приземления.

Этот также будет демонстрация того, как вообще работают посадочные модули Blue Origin, ведь компания собирается предоставить NASA похожий модуль Blue Moon Mark 2 для доставки астронавтов на поверхность Луны.

Посадочный модуль Blue Ghost M2 от компании Firefly Aerospace

Компания Firefly Aerospace готовится вернуться на Луну через год после исторической посадки модуля Blue Ghost на Луне. В марте 2025 года Firefly Aerospace стала первой в мире частной компанией, аппарат которой смог совершить мягкую посадку на поверхность спутника Земли.

Blue Ghost M2 — это следующий шаг в стремлении компании стать коммерческим поставщиком услуг по доставке полезной нагрузки на Луну.

Посадочный модуль Blue Ghost Фото: Firefly Aerospace

Посадочный модуль Blue Ghost M2 будет запущен на ракете Falcon 9 компании SpaceX не ранее второго квартала 2026 года. Он должен приземлиться на обратной стороне Лун, а это пока удалось сделать только китайским посадочным модулям "Чанъэ-4" в 2019 году и "Чанъэ-6" в 2024 году. На борту модуля будут находиться 6 полезных нагрузок от космических агентств и частных компаний.

Посадочный модуль IM-3 от компании Intuitive Machines

Компания Intuitive Machines предпримет третью попытку успешно приземлить свой посадочный модуль на Луне во второй половине 2026 года. Это будет модуль IM-3, который пока не имеет собственного имени, как два его "родственника". Компания Intuitive Machines в феврале 2024 года отправила на Луну модуль IM-1 "Одиссей", а в марте 2025 года – модуль IM-2 "Афина", но оба опрокинулись на бок вскоре после приземления на поверхность Луны.

Лунный посадочный модуль Intuitive Machines Фото: X (Twitter)

Модуль IM-3 будет запущен на ракете Falcon 9 и должен приземлиться в регионе Рейнер-Гамма в Океане Бурь на видимой стороне Луны, где присутствует загадочный лунный вихрь с соответствующим местным магнитным полем. Модуль будет оснащен научной полезной нагрузкой, включая магнитометры и плазменные приборы.

Посадочный модуль Griffin от компании Astrobotic

Первый лунный посадочный модуль компании Astrobotic, под названием Peregrine, был запущен в январе 2024 года, но у него возникла аномалия в двигательной системе и он так и не долетел до Луны.

Теперь же Astrobotic планирует отправить на Луну посадочный модуль Griffin, запуск которого состоится не ранее июля 2026 года на ракете Falcon Heavy от компании SpaceX.

Griffin должен приземлиться на южном полюсе Луны. Модуль будет нести луноходы FLIP от Astrolab и CubeRover от Astrobotic. Посадочный модуль также будет нести дополнительную небольшую коммерческую полезную нагрузку.

Результаты этих миссий покажут, готовы ли частные лунные посадочные модули перейти от экспериментального этапа к выполнению постоянных лунных миссий.

