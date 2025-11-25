Blue Origin показала модуль для посадки на Луну: больше, чем у астронавтов "Аполлон" (фото)

Компания Джеффа Безоса может выиграть лунную гону у компании Илона Маска SpaceX. Существует возможность, что пилотируемый посадочной модуль Blue Origin впервые с 1972 года доставит на Луну астронавтов NASA.

Владелец и основатель компании Blue Origin Джефф Безос показал фотографию лунного посадочного модуля Blue Moon Mark 1. Этот посадочной модуль является грузовым, но имеет почти те же характеристики, что и лунный посадочной модуль для астронавтов Blue Moon Mark 2. Если модуль Blue Moon Mark 1 в следующем году успешно приземлиться на Луне, то NASA может пересмотреть свой контракт с компанией SpaceX, которая все еще работает над лунным пилотируемым посадочным модулем, пишет Gizmodo.

Грузовой посадочный модуль Blue Moon Mark 1 имеет высоту 8 метров. Он меньше пилотируемого посадочного модуля Blue Moon Mark 2, но больше посадочного модуля NASA, с помощью которого астронавты программы "Аполлон" с 1969 по 1972 года, опускались на поверхность Луны. Но два посадочных модуля компании Blue Origin имеют во многом одинаковые системы и оборудование.

Blue Moon Mark 1 в отличие от Blue Moon Mark 2 является одноразовым и способен доставить на Луну до 3 тонн полезной нагрузки с помощью ракеты-носителя New Glenn. Как уже писал Фокус, эта тяжелая ракета недавно успешно полетела в космос во второй раз и ее первая ступень вернулась обратно на Землю.

Ожидается, что грузовой лунный модуль отправиться на Луну в первом квартале 2026 года, приземлившись недалеко от кратера Шеклтон на южном полюсе Луны.

Этот полет должен показать в реальных условиях насколько готов к запуску пилотируемый посадочный модуль Blue Moon Mark 2. Грузовой модуль Blue Moon Mark 1 является самым большим среди всех лунных посадочных модулей, созданных частными компаниями.

Если полет и посадка на Луну модуля Blue Moon Mark 1 пройдут успешно, то это откроет новые возможности для компании Blue Origin. Если компания SpaceX не сможет предоставить NASA рабочую версию лунного посадочного модуля Starship в следующем году, то космическое агентство США может выбрать модуль Blue Moon Mark 2 для исторической высадки астронавтов на Луну.

Пока что NASA планирует вернуть астронавтов на Луну в рамках миссии "Артемида-3" либо в середине 2027 года, либо в 2028 году. Контракт SpaceX с NASA предусматривает, что компания Илона Маска создаст в нужные сроки лунный пилотируемый посадочной модуль, но пока что с этим возникли проблемы. Хотя, как уже писал Фокус, SpaceX намерена ускорить процесс разработки лунного посадочного модуля.

