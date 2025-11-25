Blue Origin показала модуль для посадки на Місяць: більший, ніж у астронавтів "Аполлон" (фото)

Компанія Джеффа Безоса може виграти місячні перегони у компанії Ілона Маска SpaceX. Існує можливість, що пілотований посадковий модуль Blue Origin уперше з 1972 року доставить на Місяць астронавтів NASA.

Власник і засновник компанії Blue Origin Джефф Безос показав фотографію місячного посадкового модуля Blue Moon Mark 1. Цей посадковий модуль є вантажним, але має майже ті самі характеристики, що й місячний посадковий модуль для астронавтів Blue Moon Mark 2. Якщо модуль Blue Moon Mark 1 наступного року успішно приземлиться на Місяці, то NASA може переглянути свій контракт із компанією SpaceX, яка все ще працює над місячним пілотованим посадковим модулем, пише Gizmodo.

Вантажний посадковий модуль Blue Moon Mark 1 має висоту 8 метрів. Він менший за пілотований посадковий модуль Blue Moon Mark 2, але більший за посадковий модуль NASA, за допомогою якого астронавти програми "Аполлон" з 1969 до 1972 року, опускалися на поверхню Місяця. Але два посадкові модулі компанії Blue Origin мають багато в чому однакові системи та обладнання.

Blue Moon Mark 1 на відміну від Blue Moon Mark 2 є одноразовим і здатний доставити на Місяць до 3 тонн корисного навантаження за допомогою ракети-носія New Glenn. Як уже писав Фокус, ця важка ракета нещодавно успішно полетіла в космос вдруге, і її перший ступінь повернувся назад на Землю.

Очікується, що вантажний місячний модуль вирушить на Місяць у першому кварталі 2026 року, приземлившись недалеко від кратера Шеклтон на південному полюсі Місяця.

Вантажний місячний посадковий модуль Blue Moon Mark 1 Фото: X (Twitter)

Цей політ має показати в реальних умовах наскільки готовий до запуску пілотований посадковий модуль Blue Moon Mark 2. Вантажний модуль Blue Moon Mark 1 є найбільшим серед усіх місячних посадкових модулів, створених приватними компаніями.

Якщо політ і посадка на Місяць модуля Blue Moon Mark 1 пройдуть успішно, то це відкриє нові можливості для компанії Blue Origin. Якщо компанія SpaceX не зможе надати NASA робочу версію місячного посадкового модуля Starship наступного року, то космічне агентство США може вибрати модуль Blue Moon Mark 2 для історичної висадки астронавтів на Місяць.

Поки що NASA планує повернути астронавтів на Місяць у рамках місії "Артеміда-3" або в середині 2027 року, або 2028 року. Контракт SpaceX з NASA передбачає, що компанія Ілона Маска створить у потрібні терміни місячний пілотований посадковий модуль, але поки що з цим виникли проблеми. Хоча, як уже писав Фокус, SpaceX має намір прискорити процес розробки місячного посадкового модуля.

