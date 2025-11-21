Blue Origin показала конкурента найбільшої ракети у світі Starship від SpaceX (фото)

Компанія Джеффа Безоса оголосила про те, що вже триває розробка надважкої ракети New Glenn. Це потужніша і більша версія поточної ракети Blue Origin, яка здійснила лише два запуски в космос.

Важка ракета New Glenn від компанії Blue Origin, власником якої є Джефф Безос і так дуже потужна, але триває розробка більш потужної надважкої ракети New Glenn. Важка ракета-носій New Glenn 7x2 нещодавно успішно завершила другий запуск у космос. Нова ракета New Glenn 9×4 зможе виводити більше вантажів на орбіту і її можна буде використовувати для польотів на Місяць, пише Phys.

New Glenn — це важка ракета, яка має висоту 98 метрів. Наразі найбільшою та найпотужнішою ракетою є Starship від компанії SpaceX висотою 121 метр. Судячи із зображень надважкої ракети New Glenn, вона матиме таку ж висоту, як і Starship.

Компанія Blue Origin заявила, що вже ставала розробка надважкої ракети New Glenn 9x4, яка буде потужнішою та більшою за ракету New Glenn 7x2. Обидві ракети є частково багаторазовими, адже лише перший ступінь може повертатися на Землю після запуску. У Starship це можуть робити обидва ступені.

Ракета New Glenn 9x4 Фото: Оливер Дэмен

Наразі перший ступінь ракети New Glenn має 7 двигунів BE-4 і два двигуни BE-3U. Тому дана версія називається New Glenn 7x2. Нова ракета матиме 9 і 4 двигуни відповідно, а тому називається New Glenn 9x4.

Якщо зараз ракета New Glenn може виводити на орбіту 45 тонн корисного навантаження, то нова ракета зможе виводити 70 тонн. Також вона зможе доставити на навколомісячну орбіту 20 тонн корисного навантаження. Для порівняння Starship може виводити на орбіту 100-150 тонн корисного навантаження.

Порівняння поточної версії New Glenn з новою ракетою і Starship Фото: Оливер Дэмен

Збільшена ракета New Glenn також матиме збільшений обтічник діаметром 8,7 метра, тоді як у нинішньої версії ракети він становить 7 метрів.

Компанія Blue Origin заявила також, що вона планує модернізувати і ракету New Glenn 7x2. При цьому будуть використовуватися обидві версії ракети для польотів на навколоземну орбіту і Місяць. У Blue Origin заявили, що нова ракета дасть змогу запускати досліджувати Місяць і дальній космос, а також запускати супутники на орбіту.

Поки що невідомо, коли вперше полетить у космос ракета New Glenn 9×4, але відомо, що оновлена версія ракети New Glenn 7×2 має вирушити в космос 2026 року. Ракета виведе в космос роботизований посадковий модуль Blue Moon Mark 1, створений Blue Origin, який має приземлитися на Місяці.

Також відомо, що NASA планує використовувати пілотований посадковий модуль Blue Moon Mark 2 під час майбутніх висадок астронавтів на Місяць у рамках програми "Артеміда". Перші пілотовані місії на Місяць мають відбутися все ж таки за допомогою модуля Starship від SpaceX. NASA планує повернути астронавтів на Місяць у 2027 або у 2028 році.

