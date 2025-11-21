Blue Origin показала конкурента самой большой ракеты в мире Starship от SpaceX (фото)

Компания Джеффа Безоса объявила о том, что уже идет разработка сверхтяжелой ракеты New Glenn. Это более мощная и большая версия текущей ракеты Blue Origin, которая совершила всего два запуска в космос.

Тяжелая ракета New Glenn от компании Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос и так очень мощная, но идет разработка более мощной сверхтяжелой ракеты New Glenn. Тяжелая ракета-носитель New Glenn 7x2 недавно успешно завершила второй запуск в космос. Новая ракета New Glenn 9×4 сможет выводить боьше грузов на орбиту и ее можно будет использовать для полетов на Луну, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

New Glenn – это тяжелая ракета, которая имеет высоту 98 метров. Сейчас самой большой и мощной ракетой является Starship от компании SpaceX высотой 121 метр. Судя по изображениям сверхтяжелой ракеты New Glenn, она будет иметь такую же высоту, как и Starship.

Відео дня

Компания Blue Origin заявила, что уже ставала разработка сверхтяжелой ракеты New Glenn 9x4, которая будет мощнее и больше ракеты New Glenn 7x2. Обе ракеты являются частично многоразовыми, ведь только первая ступень может возвращаться на Землю после запуска. У Starship это могут делать обе ступени.

Ракета New Glenn 9x4 Фото: Blue Origin

Сейчас первая ступень ракеты New Glenn имеет 7 двигателей BE-4 и два двигателя BE-3U. Поэтому данная версия называется New Glenn 7x2. Новая ракета будет иметь 9 и 4 двигателя соответственно, а потому называется New Glenn 9x4.

Если сейчас ракета New Glenn может выводить на орбиту 45 тонн полезной нагрузки, то новая ракета сможет выводить 70 тонн. Также она сможет доставить на окололунную орбиту 20 тонн полезной нагрузки. Для сравнения Starship может выводить на орбиту 100-150 тонн полезной нагрузки.

Сравнение текущей версии New Glenn с новой ракетой и Starship Фото: Blue Origin

Увеличенная ракета New Glenn также будет иметь увеличенный обтекатель диаметром 8,7 метра, тогда как у нынешней версии ракеты он составляет 7 метров.

Компания Blue Origin заявила также, что она планирует модернизировать и ракету New Glenn 7x2. При этом будут использоваться обе версии ракеты для полетов на околоземную орбиту и Луну. В Blue Origin заявили, что новая ракета позволит запускать исследовать Луну и дальний космос, а также запускать спутники на орбиту.

Пока что неизвестно, когда впервые полетит в космос ракета New Glenn 9×4, но известно, что обновленная версия ракеты New Glenn 7x2 должна отправиться в космос 2026 году. Ракета выведет в космос роботизированный посадочный модуль Blue Moon Mark 1, созданный Blue Origin, который должен приземлиться на Луне.

Также известно, что NASA планирует использовать пилотируемый посадочный модуль Blue Moon Mark 2 во время будущих высадок астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида". Первые пилотируемые мисси на Луну должны состоятся все же с помощью модуля Starship от SpaceX. NASA планирует вернуть астронавтов на Луну в 2027 или в 2028 году.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, откуда прибыл объект, который врезался в Землю, что привело к созданию Луны.

Также Фокус писал о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS кажется выбросил мелкие объекты и может это зонды инопланетян. Астрофизик Ави Леб продолжает настаивать на том, что 3I/ATLAS может быть не межзвездной кометой, а огромным космическим кораблем инопланетян. И он, судя по новым фотографиям, мог выпустить мелкие зонды в космос.