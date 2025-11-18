Сроки запуска космического корабля Starship откладывают высадку астронавтов NASA на Луну

У NASA, возможно, не останется иного выбора, кроме как отложить запуск миссии “Артемида-3” более чем на год.

Трудности, связанные с разработкой гигантской ракеты Starship компании SpaceX в течение последнего года, затормозили сроки запуска посадочного лунного модуля, который должен доставить астронавтов NASA на Луну. Согласно контракту с NASA, версия космического корабля Starship в виде посадочного модуля должна помочь высадиться астронавтам на Луну. NASA планирует это сделать в 2027 году, но собственные сроки SpaceX, похоже, противоречат этому, пишет Space.

Согласно внутреннему документу SpaceX, компания планирует провести первую демонстрацию орбитальной дозаправки между космическими кораблями Starship в июне 2026 года, а беспилотную посадку лунного модуля на Луну в июне 2027 года. Таким образом первая в XXI веке пилотируемая миссия на Луну может состояться в сентябре 2028 года в рамках миссии "Артемида-3".

Компания SpaceX признает, что ее сроки выходят за рамки первоначального контракта с NASA, и надеется определить новые сроки совместно с космическим агентством.

NASA планирует отправить астронавтов в полет вокруг Луны в рамках миссии "Артемида-2" в феврале 2026 года. Во время миссии "Артемида-1" космический корабль Orion в 2022 облетел Луну без экипажа.

Но внутренний документ SpaceX показывает, что график компании в отношении Starship больше не совпадает с графиком NASA. В этом году из пяти испытаний Starship только два последних были признаны полностью успешными.

Напоминаем, что ракета Starship, состоящая из двух ступеней (ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship), является полностью многоразовой. Это значит, что обе ее ступени могут возвращаться обратно для повторного запуска.

SpaceX надеется с помощью Starship доставить людей на Марс. Основатель компании Илон Маск выразил надежду, что Starship доставит до 1 миллиона человек на Красную планету в течение следующих 20 лет. Но прежде чем это произойдет, Starship должен высадить астронавтов NASA на Луну. Перед этим нужно провести успешное испытание дозаправки космического корабля на орбите, а затем провести беспилотную посадку этого корабля на поверхность Луны.

Согласно плану NASA, миссия "Артемида-3", в рамках которой астронавты впервые с 1972 года должны ступить на поверхность Луны, состоит из следующих этапов:

астронавты NASA отправятся к Луне на космическом корабле Orion, который выведет в космос ракета Space Launch System;

в космос будет запущен лунный посадочный модуль Starship, который получит дополнительное топливо на околоземной орбиту и полетит к Луне;

на орбите вокруг Луны астронавты перейдут в посадочный модуль и совершат посадку на Луну;

после завершения миссии на Луне Starship вернет астронавтов на орбиту, где они перейдут в космический корабль Orion;

после этого астронавты вернуться на Землю.

