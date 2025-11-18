Терміни запуску космічного корабля Starship відкладають висадку астронавтів NASA на Місяць

У NASA, можливо, не залишиться іншого вибору, окрім як відкласти запуск місії "Артеміда-3" більш ніж на рік.

Труднощі, пов'язані з розробкою гігантської ракети Starship компанії SpaceX протягом останнього року, загальмували терміни запуску посадкового місячного модуля, що має доправити астронавтів NASA на Місяць. Згідно з контрактом із NASA, версія космічного корабля Starship у вигляді посадкового модуля має допомогти висадитися астронавтам на Місяць. NASA планує це зробити у 2027 році, але власні терміни SpaceX, схоже, суперечать цьому, пише Space.

Згідно з внутрішнім документом SpaceX, компанія планує провести першу демонстрацію орбітального дозаправлення між космічними кораблями Starship у червні 2026 року, а безпілотну посадку місячного модуля на Місяць у червні 2027 року. Таким чином перша у XXI столітті пілотована місія на Місяць може відбутися у вересні 2028 року в рамках місії "Артеміда-3".

Компанія SpaceX визнає, що її терміни виходять за рамки початкового контракту з NASA, і сподівається визначити нові терміни спільно з космічним агентством.

NASA планує відправити астронавтів у політ навколо Місяця в рамках місії "Артеміда-2" в лютому 2026 року. Під час місії "Артеміда-1" космічний корабель Orion у 2022 облетів Місяць без екіпажу.

Але внутрішній документ SpaceX показує, що графік компанії щодо Starship більше не збігається з графіком NASA. Цього року з п'яти випробувань Starship тільки два останніх були визнані повністю успішними.

Нагадуємо, що ракета Starship, що складається з двох ступенів (прискорювача Super Heavy і космічного корабля Starship), є повністю багаторазовою. Це означає, що обидва її ступені можуть повертатися назад для повторного запуску.

SpaceX сподівається за допомогою Starship доставити людей на Марс. Засновник компанії Ілон Маск висловив сподівання, що Starship доставить до 1 мільйона людей на Червону планету протягом наступних 20 років. Але перш ніж це станеться, Starship має висадити астронавтів NASA на Місяць. Перед цим потрібно провести успішне випробування дозаправки космічного корабля на орбіті, а потім провести безпілотну посадку цього корабля на поверхню Місяця.

Згідно з планом NASA, місія "Артеміда-3", у рамках якої астронавти вперше з 1972 року мають ступити на поверхню Місяця, складається з таких етапів:

астронавти NASA вирушать до Місяця на космічному кораблі Orion, який виведе в космос ракета Space Launch System;

у космос буде запущено місячний посадковий модуль Starship, який отримає додаткове паливо на навколоземній орбіті та полетить до Місяця;

на орбіті навколо Місяця астронавти перейдуть у посадковий модуль і здійснять посадку на Місяць;

після завершення місії на Місяці Starship поверне астронавтів на орбіту, де вони перейдуть у космічний корабель Orion;

після цього астронавти повернуться на Землю.

