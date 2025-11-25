Під льодом найменших супутників Сонячної системи можуть ховатися киплячі океани (фото)

Так само, як геологія Землі допомагає зрозуміти, чому наша планета має саме такий вигляд після мільярдів років змін, розуміння геологічних процесів на супутниках інших планет Сонячної системи допомагає зрозуміти, чому вони мають ті чи інші особливості.

Чотири величезні планети в зовнішній частині Сонячної системи, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, мають разом нескоро сотень природних супутників. Більшість із цих супутників вкриті льодом. Відомо, що деякі з них, наприклад, Енцелад, супутник Сатурна, мають підземні океани з рідкої води. Там може існувати позаземне життя. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, з'ясували, що може відбуватися під крижаною поверхнею супутників планет, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Від створення гір до появи землетрусів геологія поверхні Землі зумовлена рухом і плавленням гірських порід у надрах нашої планети. На крижаних супутниках інших планет Сонячної системи геологія поверхні визначається дією води та льоду.

Ці світи нагріваються приливними силами їхньої рідної планети, що призводить до періодів як сильнішого, так і слабшого нагрівання. Сильніше нагрівання може розтопити крижаний шар, в іншому випадку лід навпаки стає товщим.

Мімас покритий великою кількістю кратерів, включно з дуже великим кратером, завдяки якому супутник отримав прізвисько "Зірка смерті" Фото: NASA

Учені з'ясували, що відбувається, коли крижана оболонка супутника іншої планети стає товщою. Виявилося, що, оскільки об'єм льоду більший за об'єм рідкої води, замерзання чинитиме тиск на крижану оболонку, що може призвести до появи тріщин і розломів на поверхні крижаного світу.

Але що відбувається, коли крижана оболонка тане знизу? Вчені дійшли висновку, що це може призвести до кипіння підземного океану.

Це відбувається тому, що в міру того, як лід тане, перетворюючись на менш щільну рідку воду, тиск падає. Розрахунки вчених показали, що принаймні на найменших крижаних супутниках планет, таких як Мімас (супутник Сатурна), або Міранда (супутник Урану), тиск може знизиться так сильно, що настане фаза, коли можуть одночасно існувати лід, рідка вода і водяна пара.

На фотографіях Міранди добре видно гірські хребти. Кипіння підземного океану може пояснити, як з'явилися ці гори. Мімас вкритий великою кількістю кратерів, включно з дуже великим кратером, завдяки якому супутник отримав прізвисько "Зірка смерті" через схожість із космічною станцією з фільму "Зоряні війни".

На фотографіях Міранди добре видно гірські хребти. Кипіння підземного океану може пояснити, як з'явилися ці гори Фото: NASA

Вчені вважають, що Мімас мертвий у геологічному плані, але дані вказують на наявність підземного океану. Оскільки крижана оболонка Мімаса, як очікується, не зруйнується внаслідок танення, наявність океану можна пов'язати з геологічно мертвою поверхнею.

Так само, як геологія Землі допомагає зрозуміти, чому наша планета має саме такий вигляд після мільярдів років змін, розуміння геологічних процесів на супутниках інших планет Сонячної системи допомагає зрозуміти, чому вони мають ті чи інші особливості, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що на Мімасі не тільки є океан з рідкої води, але вони припускають, що цей океан був створений відносно недавно.

Також Фокус писав про те, що Всесвіт розширюється швидше за швидкість світла і фізик пояснює, як це відбувається. З моменту свого виникнення 13,8 млрд років після Великого вибуху Всесвіт стрімко розширюється. Це означає, що інші галактики постійно віддаляються від нас. У майбутньому настане ситуація, коли ми не зможемо побачити переважну більшість галактик у Всесвіті.