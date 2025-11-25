Подо льдом самых маленьких спутников Солнечной системы могут скрываться кипящие океаны (фото)

Так же, как геология Земли помогает понять, почему наша планета выглядит именно так после миллиардов лет изменений, понимание геологических процессов на спутниках других планет Солнечной системы помогает понять, почему они имеют те или иные особенности.

Четыре огромные планеты во внешней части Солнечной системы, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, имеют вместе нескоро сотен естественных спутников. Большинства из этих спутников покрыты льдом. Известно, что некоторые из них, например, Энцелад, спутник Сатурна, имеют подземные океаны из жидкой воды. Там может существовать внеземная жизнь. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, выяснили, что может происходить под ледяной поверхностью спутников планет, пишет Phys.

От создания гор до появления землетрясений геология поверхности Земли обусловлена ​​движением и плавлением горных пород в недрах нашей планеты. На ледяных спутниках других планет Солнечной системы геология поверхности определяется действием воды и льда.

Эти миры нагреваются приливными силами их родной планеты, что приводит к периодам как более сильного, так и более слабого нагрева. Более сильный нагрев может растопить ледяной слой, в другом случае лед наоборот становится толще.

Мимас покрыт большим количеством кратеров, включая очень большой кратер, благодаря которому спутник получил прозвище "Звезда cмерти" Фото: NASA

Ученые выяснили, что происходит, когда ледяная оболочка спутника другой планеты становится толще. Оказалось, что, поскольку объем льда больше объема жидкой воды, замерзание будет оказывать давление на ледяную оболочку, что может привести к появлению трещин и разломов на поверхности ледяного мира.

Но что происходит, когда ледяная оболочка тает снизу? Ученые пришли к выводу, что это может привести к кипению подземного океана.

Это происходит потому, что по мере того, как лед тает, превращаясь в менее плотную жидкую воду, давление падает. Расчеты ученых показали, что по крайней мере, на самых маленьких ледяных спутниках планет, таких как Мимас (спутник Сатурна), или Миранда (спутник Урана), давление может снизится так сильно, что наступит фаза, когда могут одновременно существовать лед, жидкая вода и водяной пар.

На фотографиях Миранды хорошо видны горные хребты. Кипение подземного океана может объяснить, как появились эти горы. Мимас покрыт большим количеством кратеров, включая очень большой кратер, благодаря которому спутник получил прозвище "Звезда cмерти" из-за сходства с космической станцией из фильма "Звездные войны".

На фотографиях Миранды хорошо видны горные хребты. Кипение подземного океана может объяснить, как появились эти горы Фото: NASA

Ученые считают, что Мимас мертв в геологическом плане, но данные указывают на наличие подземного океана. Поскольку ледяная оболочка Мимаса, как ожидается, не разрушится в результате таяния, наличие океана можно связать с геологически мертвой поверхностью.

Так же, как геология Земли помогает понять, почему наша планета выглядит именно так после миллиардов лет изменений, понимание геологических процессов на спутниках других планет Солнечной системы помогает понять, почему они имеют те или иные особенности, говорят ученые.

